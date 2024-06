JAV: Izraelis Gazos Ruože pasiekė daugumą savo karinių tikslų

JAV Nacionalinio saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is sekmadienį sakė JAV transliuotojui „ABC News“, kad, žvelgiant „tik iš karinės perspektyvos... izraeliečiai Gazos Ruože pasiekė daugumą savo tikslų“.

J. Kirby‘is pabrėžė, kad JAV nesakė, jog palestiniečių smogikų organizacija „Hamas“ neturi karinių pajėgumų. Mes nesame sakę, kad jie nebekelia realios grėsmės Izraelio žmonėms. Žinoma, kad taip yra“. „Tačiau jie neturi karinių pajėgumų padaryti tai, ką padarė spalio 7-ąją“, – tvirtino J. Kirby‘is.

Penktadienį J. Bidenas pristatė potencialaus taikos susitarimo detales. Šiame susitarime numatyti trys deeskalavimo etapai, prasidedantys šešių savaičių trukmės visapusiškomis paliaubomis ir Izraelio pajėgų išvedimu iš tankiai apgyvendintų Gazos Ruožo teritorijų. Jame taip pat išdėstyti įkaitų ir kalinių paleidimo, Izraelio pasitraukimo iš palestiniečių teritorijų ir Gazos Ruožo atstatymo planai.

Nors Vašingtonas nurodė, kad Izraelis pritarė šiam planui, keletas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio vyriausybės narių šeštadienį pagrasino pasitraukti iš premjero Benjamino Netanyahu koalicijos, jei susitarimas bus priimtas. Po J. Bideno kalbos B. Netanyahu pakartojo savo vyriausybės poziciją, kad būtina taikos sąlyga yra „Hamas“ vadovybės ir karinių pajėgumų sunaikinimas bei visų įkaitų grąžinimas.

Nori, kad karas baigtųsi dar prieš kitų įkaitų paleidimą

Tuo metu „Hamas“ nori, kad karas baigtųsi dar prieš kitų įkaitų paleidimą.

J. Kirby‘is sekmadienį ne kartą pabrėžė, kad minėtasis susitarimas buvo „Izraelio pasiūlymas“. Jis taip pat teigė, kad Vašingtonas tikisi, jog Izraelis pritars paliaubų planui, jei jam pritars „Hamas“.

Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentės žudynės, kurias spalio 7 d. Izraelyje surengė „Hamas“ ir kitos ekstremistinės grupuotės. Žuvo daugiau nei 1 200 žmonių, be to, buvo pagrobta daugiau nei 200 įkaitų. Izraelis į tai sureagavo inicijuodamas didžiulius antskrydžius ir sausumos puolimą – per šią kampaniją, anot „Hamas“ kontroliuojamų Gazos Ruožo sveikatos tarnybų, iki šiol žuvo 36 400 žmonių.