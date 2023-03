Įtakingas konservatorius neslepia nepasitenkinimo: tai lėmė pralaimėjimą

„Susitapatinimas ar net dalinis politinių nuostatų bei vertybių perėmimas iš koalicijos partnerio – Laisvės partijos, didžia dalimi lėmė TS–LKD pralaimėjimą savivaldos rinkimuose. Viliuosi, kad ryžto permąstyti kuriuo keliu toliau partija turi eiti, partijoje yra“, – „Facebook“ skelbė A. Ažubalis.

Vilniuje po kovos su buvusiu meru „Laisvės ir teisingumo“ atstovu Artūru Zuoku rinkimus laimėjo Valdas Benkunskas.

Kitose savivaldybėse TS-LKD iškovojo dar keturis merų postus, tačiau partijos vadovybė nėra patenkinta rezultatais, nes dabartinėje savivaldos kadencijoje turi dvigubai daugiau merų.

REKLAMA

Laisvės partija per 2023 metų rinkimus liko iš viso be merų. Laisvės partija, pralaimėjus vienintelei mero posto dar siekusiai kandidatei Elektrėnų savivaldybėje parlamentarei Silvai Lenvginienei, liko be savivaldybių vadovų.

REKLAMA

G. Landsbergis: „Susirūpinimą keliantis reiškinys yra tas susivienijimas prieš konservatorius“

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad jam daugiausia nerimo kelia kitų politinių jėgų susivienijimas prieš konservatorius antrajame savivaldos rinkimų ture.

„Reikia kiekvieną situaciją analizuoti detaliai. (...) Aišku, labiausiai nerimą ir susirūpinimą keliantis reiškinys yra tas susivienijimas prieš konservatorius antrajame ture“, – LRT pirmadienį Briuselyje sakė užsienio reikalų ministras.

REKLAMA

Paklaustas, ar mato savo paties atsakomybę, G. Landsbergis teigė, jog „kiekvieni rinkimai yra pirmininko atsakomybė“.

„Niekaip kitaip to negalėčiau vertinti. Dėl to esu pasakęs, kad partijos pirmininko rinkimuose nedalyvausiu“, – sakė ministras.

Konservatorių atstovai pirmadienį sakė, kad nesėkmę antrajame merų rinkimų ture iš dalies galėjo lemti tai, jog rinkėjai norėjo naujovių.

Partijos vicepirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė abejojo, ar tai iš tiesų susiję su nacionalinės politikos klausimais, pastebėdama, jog valdančiojoje koalicijoje Seime dirbantiems liberalams jie buvo sėkmingi.

REKLAMA

REKLAMA

G. Landsbergis teigė, kad rinkimai „tikrai nubrėžia“ tam tikrą trajektoriją kitiems rinkimams.

„Tėvynės sąjungos didžioji atrama yra didžiuosiuose miestuose, – sakė ministras. – Tai nereiškia, kad nesame Lietuvos partija. Visuomet buvome Lietuvos partija. Bet, na, akcentuojame tam tikrus dalykus, kurie geriau skamba tam tikruose regionuose, šiuo atveju – didžiuosiuose miestuose.“