Išskirtinis pripažinimas Vilniui: Europos miestų reitinge – 2-oji vieta

Ketvirtadienį paskelbtame reitinge Vilnius įvertintas bendroje vidutinio dydžio miestų kategorijoje, pranešė miesto plėtros agentūra „Go Vilnius“.

„Financial Times“ investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ sudaromame reitinge „European Cities and Regions of the Future 2022/2023“ atsižvelgta į pandemijos suvaldymo apžvalgą, praėjusių ir būsimų investicijų aprašymus, tvarumo iniciatyvas, turizmą skatinančias veiklas.

Reitingas, kuriuo siekiama identifikuoti perspektyviausius Europos miestus bei regionus, atnaujinamas kas dvejus metus, 2020-aisiais Vilnius jame buvo ketvirtas.