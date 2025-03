Įspėja ruoštis klastingos infekcijos pakilimui: štai kam reikėtų labiausiai pasisaugoti

Plačiau situaciją pakomentavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė nurodė, kad nors šiemet Lietuvoje fiksuotas tik vienas tymų atvejis, pernai metų situacija kelia nerimą.

„Praeitais metais buvo užfiksuota 30 tymų atvejų. Tai yra labai ženklūs skaičiai, nes 2023 m. turėjome tik tris atvejus, o 2021 ir 2022 m. net nebuvo užfiksuota nė vieno atvejo“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo ji.

Specialistės aiškinimu, situacija tokia tapo dėl nepakankamos vakcinacijos aprėpties, kuri jau stebima daugelį metų.

„Tai ypač pasijuto po COVID-19 pandemijos, kai daug žmonių gyveno uždarai, sveikatos paslaugų teikimas ir prieinamumas buvo apribotas. Daug tėvų tiesiog nesugrįžo vakcinuoti savo vaikų, kai skiepai tuo metu buvo atidėti“, – konstatavo E. Jegelevičienė.

REKLAMA

REKLAMA

Tymai (nuotr. Shutterstock.com)

Susidūrus su sergančiu suaugusius skiepija nemokamai

Ji akcentavo, kad pagrindinė prevencinė priemonė nuo tymų yra vakcinacija. Pirmoji vakcinacijos dozė vaikams paprastai įskiepijama 15–16 mėnesių amžiaus, o antroji – 6–7 metų.

REKLAMA

Jau suaugus pagal poreikį reikėtų revakcinuotis nuo ligos. Tiesa, tą teks padaryti savo sąskaita. Tačiau jei jau įvyko sąlytis su užsikrėtusiu asmeniu, pasiskiepyti galima nemokamai.

„Yra galimybė pasiskiepyti per tris paras nuo sąlyčio, jeigu skiepas anksčiau nebuvo gautas arba jis buvo atliktas seniai, yra abejojama, ar yra imunitetas, verta apsvarstyti revakcinaciją.Be to, svarbu vengti kontakto su sergančiaisiais ir stebėti savo sveikatos būklę dėl galimų tymų simptomų. Bet siūlyčiau nelaukti ir per 3 paras nuo sąlyčio pasiskiepyti“, – patarė NVSC specialistė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip atpažinti tymų infekciją?

Pasak E. Jegelevičienės, pirmieji tymų simptomai yra labai bendriniai, būdingi ir kitoms viršutinių kvėpavimo takų ligoms: konjunktyvitas, sloga, kosulys.

„Šie simptomai negali būti aiškiai atskirti kaip tymų požymiai. Tačiau kažkur po 3–4 dienų atsiranda charakteringas bėrimas, kuris prasideda veido srityje už ausų ir vėliau plinta žemyn. Bėrimas gali išlikti 4–7 dienas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tada jau galima įtarti, kad žmogus susirgo tymais. Jei atsiranda tokie simptomai, reikia likti namie ir vengti kontakto su kitais žmonėmis“, – vardijo NVSC atstovė.

Ji įspėjo, kad tymai yra labai užkrečiama liga – susirgusiam patalpose išbuvus 15 minučių, neskiepyti asmenys turi labai didelę riziką užsikrėsti: „Manoma, kad sergantysis tymais gali užkrėsti 12–18 kitų asmenų.“

REKLAMA

Tymai pavojingi ne tik vaikams

Vaikams, kurie nėra skiepyti, tymai gali būti daug pavojingesni. Ypač didelė rizika kyla vaikams, kurie dar nepasiekė amžiaus, kai galima gauti vakciną. Be to, rizika yra ir imunosupresiniams asmenims, nėščiosioms bei žmonėms su gretutinėmis ligomis.Paklausta, ar suaugusiems tymai gali būti pavojingi, specialistė pabrėžė, kad viskas priklauso nuo žmogaus imuniteto.

„Kiekvieno reakcija į infekciją skirtinga – vieni gali persirgti labai nesudėtingai, tačiau kitiems gali kilti rimtos komplikacijos, tokios kaip encefalitas (smegenų uždegimas), plaučių uždegimas ar kitas sveikatai ar net gyvybei pavojingas būkles“, – įspėjo ji.

REKLAMA

Oro uostas (nuotr. Elta)

Be to, ne visi žino savo imuniteto statusą: „Jie neprisimena, ar yra skiepyti arba, atsižvelgiant į amžių, kai kurie yra gavę tik vieną vakcinos dozę. Tokiems asmenims irgi yra didelė rizika užsikrėsti. Lietuvoje nuo tymų vien vakcinos doze pradėta skiepyti 1964 m., o nuo 1988 m. – jau dviem dozėmis.

Taigi imunitetas yra pakankamai skirtingas ir sunku nuspręsti, ar žmogus yra pasiskiepijęs seniau ir turi imlumą šiai ligai. Jei kyla abejonės, kokį imunitetą turi, visada rekomenduojama pasitarti su šeimos gydytoju dėl revakcinacijos.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įspėja keliaujančius

E. Jegelevičienė priminė, kad 2019 m., kai buvo kilęs protrūkis, visiems buvo siūloma revakcinuotis ir taip sutvirtinti imunitetą.

NVSC specialistė atkreipė dėmesį, kad ypač tai aktualu daug keliaujantiems asmenims.

„Yra fiksuotų tokių atvejų, kai kelionių metu į tam tikras šalis, kur fiksuojamas tymų skaičiaus padidėjimas, užsikrečia ir grįžta susirgę tymais.

Pernai esame fiksavę keletą atvejų, kurie buvo parsivežti iš Kazachstano, Baltarusijos, Tenerifės ir JAV, bet tai – tik keli atvejai, dauguma fiksuoti čia ir priežastis, kaip jie užsikrėtė, kadangi nebuvo fiksuota tokių protrūkių, liko neaiški“, – komentavo NVSC atstovė.