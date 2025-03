Sergamumas klastinga ir itin užkrečiama infekcija muša rekordus: „Situacija iš tiesų yra grėsminga“

Kaip ką tik pranešė Pasaulio sveikatos organizacija, tymų atvejų skaičius Europoje 2024 m. išaugo dvigubai ir pasiekė aukščiausią lygį per 25 metus.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė konstatavo, kad ne mažiau įtempta situacija stebima ir Lietuvoje.

„Situacija iš tiesų yra grėsminga – praeitais metais turėjome fiksuotų net 30 tymų atvejų. Tuo metu užpernai buvo tik 3 susirgimai, taigi skaičiai 10 kartų didesni. Šiais metais jau turime patvirtintą vieną atvejį“, – portalui tv3.lt komentavo ji.

Arti pusės pateko į ligonines

Kaip nurodė specialistė, 9 iš susirgusiųjų buvo vaikai iki 17 metų, visi kiti – suaugę.

„Tendencija, kaip nurodo ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), yra tokia, kad atvejų padidėjimas fiksuotas 1–4 metų amžiaus grupėje ir tada – jau vyresniems bei 30 m. Lietuvoje 20 tymais susirgusių asmenų ir buvo virš 30 metų amžiaus. Nemažas skaičius – 43 proc. visų susirgusiųjų tymais pernai buvo hospitalizuoti“, – pasakojo specialistė.

Neatmetama, kad tymų atvejų padidėjimą tarp vyresnių asmenų galima sieti su sumažėjusiu imunizacijos lygiu ir revakcinacijos poreikiu.

„Be to, nereikia pamiršti, kad tymų vakcina Lietuvoje pradėta skiepyti 1964 metais ir tuo metu buvo tik viena skiepo dozė. Vėliau, 1988 m. buvo pradėta skiepyti jau dviem vakcinos dozėmis. Taigi nėra garantijos, kad buvo susiformavęs pakankamas imunitetas“, – pastebėjo E. Jegelevičienė.

Ji priminė, kad Lietuvoje dar 2019 m. buvo gana stiprus tymų protrūkis ir buvo raginimas pasiskiepyti profilaktiškai, gauti sustiprinamąją dozę: „Daugelis tą padarė ar bent išsiaiškino, kokio lygio imunitetą turi. Tie, kurie nepadarė namų darbų, turėjo didesnę tikimybę pasigauti infekciją.“

Portalas tv3.lt primena, kad medikai stebi ir kitos pavojingos infekcijos – kokliušo augimą.

Skiepų apimtys po pandemijos taip ir negrįžo

Daugiausia tymų atvejų Europoje fiksuota Rumunijoje, pernai buvo net 9 mirtys. Protrūkiai taip pat fiksuojami Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Belgijoje.

„Tai yra tos šalys, kur fiksuojami didžiausi tymų skaičiai. Be to, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras neseniai išleido pranešimą, kuriuo teigiama, kad tendencija tokia, jog per pirmą šių metų pusmetį tymų skaičius Europoje kils, taigi neatmetama galimybė, kad tą matysime ir Lietuvoje“, – įspėjo E. Jegelevičienė.

Pasak jos, didžiausią įtaką tymų sergamumo padidėjimui turi per mažos skiepijimo apimtys.

„Po COVID-19 pandemijos, kai nebūtinos sveikatos paslaugos buvo ribojamos, vakcinacijos apimtys nesugrįžo į reikiamas ribas – daugelyje Europos šalių skiepijimas nesiekia 95 proc.

Tad kai nėra kolektyvinio imuniteto, yra didesnė rizika platinti tymus ir užsikrėsti jais. Taip pat po pandemijos yra stipriai išaugęs turizmas, žmonės keliauja ir į atokius kraštus, kur nėra pakankamo vakcinacijos lygio“, – vardijo ji.

Specialistė neatmetė, kad atvejų augimui įtakos turi ir gyventojų iš trečiųjų šalių, kur nėra užtikrinamas pakankamas vakcinavimas, migravimas.

Kam tymai pavojingiausi?

Pašnekovė nurodė, kad Lietuvoje skiepijimo apimtys nuo tymų pernai vėl sumažėjo 1 proc. visose amžiaus grupėse. 1 vakcinos doze vaikai skiepijami 15–16 mėnesių, o antra – 6–7 metų amžiaus vaikai.

„Yra liūdinantys skaičiai, turint omenyje, kad infekcijai neplisti būtinas 95 proc. vakcinacijos lygis“, – pridūrė NVSC specialistė.

Pasak jos, tymai visų pirma ir pavojingi vaikams, kurie dar nepatenka į vakcinuojamųjų grupę. Rizikos grupėje yra ir nėščios moterys, imunosupresiniai asmenys bei tie, kurie turi įvairių gretutinių ligų.

Laikoma, kad nuo 20 metų žmonėms susirgus tymais komplikacijos yra labai rimtos ir rizikingos. Tad geriausia revakcinuotis ir saugiai gyventi bei keliauti

„Kaip sunkiai sirgs žmogus, priklauso nuo jo imuniteto lygio. Kiekvieno reakcija į sukėlėją yra skirtinga. Susirgus tymais gresia tokios komplikacijos kaip plaučių uždegimas, vidurinės ausies uždegimas, sudėtingesniais atvejais – encefalitas ir net mirtis“, – komentavo E. Jegelevičienė.

Persirgus tymais susidaro pats stipriausias imunitetas, tačiau specialistė jokiu būdu nerekomendavo jo įgyti tokiu būdu.

„Laikoma, kad nuo 20 metų žmonėms susirgus tymais komplikacijos yra labai rimtos ir rizikingos. Tad geriausia revakcinuotis ir saugiai gyventi bei keliauti“, – pridūrė ji.

Vienas žmogus gali užkrėsti 12–18 kitų

Specialistė atkreipė dėmesį, kad tymai yra itin užkrečiama oro-lašeliniu būdu plintanti infekcija.

„Jei neturintis imuniteto asmuo uždaroje patalpoje praleidžia bent 15 minučių, yra rizika užkrėsti nuo 12 iki 18 asmenų. Tai yra labai laki infekcija“, – įspėjo ji.

Inkubacinis ligos periodas vidutiniškai trunka 10 dienų, tačiau bendrai svyruoja nuo 7 iki 20 dienų, mat viskas priklauso nuo imuniteto. Nors vienas būdingiausių tymų simptomų yra visą kūną apimantis bėrimas, prasidedantis galvos srityje ir plintantis žemyn krūtinės link, liga klastinga tuo, kad prasideda kaip įprastas peršalimas.

„Minėtas bėrimas yra specifinis tymų požymis, bet jis pasireiškia ne iš karto. Taigi virusą galima platinti 4 dienos dar iki pasireiškiant bėrimui, o varginant tik slogai, kosuliui, konjunktyvitui, ką galima priskirti ir kitoms infekcijoms, būdingoms šaltuoju metų periodu“, – aiškino specialistė.

Ji priminė, kad turėjus kontaktą su tymais sergančiu asmeniu, rekomenduojama pasiskiepyti profilaktiškai. Tokią galimybę siekiant išvengti protrūkių garantuoja valstybė ir skiria nemokamą skiepą. Tiesa, tą nuo kontakto būtina padaryti per pirmas 3 paras.

Visi kiti, norintys revakcinuotis nuo tymų, tą turi padaryti savo lėšomis. Vis tik prieš tai pašnekovė patarė išsitirti antikūnus ir įsivertinti turimą apsaugą nuo infekcijos.