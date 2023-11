Įspėja, kad dabar – itin pavojingas laikas keliuose: daugėja avarijų

Šiemet jau mažiausiai 5000 žmonių sudaužė savo automobilius ar net susižalojo keliuose susidūrę su gyvūnais. Tai – pusantro tūkstančio avarijų daugiau nei pernai, o per 6 metus susidūrimų su laukiniais gyvūnais padvigubėjo. Dabar ypač pavojingas laikas – vyksta rudeninė gyvūnų migracija, be to, ilgėja tamsusis paros metas.