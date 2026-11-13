Įspėja gyventojus – šiomis dienomis išvysite karinę techniką: štai kas vyks

„2026 m. lapkričio 15-27 d. Pietryčių Lietuvoje vyks Vokietijos 45-osios šavuotosios brigados (vok. Panzerbrigade 45) pratybos „FREEDOM SHIELD 2026-II“. Pratybų metu galite išvysti sąjungininkų fiksuoto sparno orlaivius, sraigtasparnius bei bepiločius orlaivius“, – pranešama Lietuvos KOP „Facebook“ paskyroje.
„Prašome pasidalinti šia informacija su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigąsti“, – rašoma „Facebook“ įraše.
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