Iškritus sniegui pasipylė avarijos: ar draudimas atlygins, jei dabar važiuota su vasarinėmis padangomis?

Naujienų portalo tv3.lt kalbinti draudimo įmonių atstovai sako, jog įvertinus aplinkybes – tikrai taip.

Vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, pasikeisti žiemines padangas į vasarines vairuotojai gali nuo balandžio 1 d. Tiesa, kiekvienais metais pasitaiko vairuotojų, padangas pasikeičiančių dar anksčiau.

O ir šiemet tam buvo palankios sąlygos – štai pirmosiomis balandžio dienomis temperatūra siekė tarp 20 ir 24 laipsnių šilumos, o ir vėliau, balandžio 8-10 dienomis, visoje Lietuvoje temperatūra viršijo 20 laipsnių. Pavyzdžiui, balandžio 9 d. temperatūra Vilniuje siekė net 27 laipsnius šilumos.

Tačiau šią savaitę teko susidurti su netikėtu sniego pliūpsniu – LMHT automatinių meteorologijos stočių duomenimis, kai kur susidarė net 17 cm sniego pusnys.

Akivaizdu, jog tokios oro sąlygos gali apsunkti vairavimą – ypač vairuotojams, kurie jau pasikeitė į vasarines padangas. Jie rizikuoja patekti į eismo įvykius. Apie tai vairuotojus savo „Facebook“ puslapyje informavo ir Vilniaus gatves prižiūrinti „Grinda“.

„Pirmadienį vairavimo sąlygos (ypač su vasarinėmis padangomis) nepalankios – būkite atidūs, rinkitės saugų greitį, laikykitės didesnės, nei įprasta, distancijos nuo priešais važiuojančių automobilių“, – rašė „Grinda“ atstovai.

Automobilio draudimas galios

Vairuotojams kyla ir toks klausimas – jei mano automobilyje jau sumontuotos vasarinės padangos, o kelio danga apsnigta – ar papuolus į autoįvykį draudimas padengtų patirtus nuostolius?

Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas sako, jog tokiu atveju patirta žala būtų atlyginama ir pagal kasko draudimą.

„Tuo atveju, jei pasnigus automobilis su vasarinėmis padangomis sukeltų eismo įvykį, automobiliui padaryta žala būtų atlyginta pagal kasko draudimą“, – teigė R. Bieliauskas.

„Vis dėlto visuomet raginame automobilių vairuotojus rinktis sezonui pritaikytas, tinkamos būklės padangas, stebėti eismo sąlygas, laikytis saugaus atstumo ir greičio, o ypač pavasariniam orui netikėtai tapus vėl žieminiu. Šie reikalavimai kritiškai svarbūs, siekiant išvengti ne tik finansinių rūpesčių, bet ir eismo dalyvių sveikatai gresiančio pavojaus“, – pridūrė ERGO atstovas.

Taigi, avarijas patyrę vairuotojai gali tikėtis žalos atlyginimo per kasko draudimą. Kitokios yra privalomojo draudimo sutartys – žala nukentėjusiems vairuotojams turėtų būti atlyginama bet kuriuo atveju, įstatymų numatyta tvarka.

O štai „Lietuvos draudimo“ komunikacijos vadovas Saulius Abraškevičius pabrėžia, jog įstatymai numato galimybę keisti padangas į vasarines nuo balandžio 1 d., tad net jei kelias apsnigtas, tokio automobilio eksploatacija nėra KET pažeidimas.

„Lietuvos draudimo“ ekspertai primena, kad, kaip ir kasmet, nuo balandžio 1 d. automobiliai šalies keliuose gali būti eksploatuojami su vasarinėmis padangomis, tad važinėjimas vasarinėmis padangomis šiomis dienomis nėra kelių eismo taisyklių pažeidimas.

Sprendimą, ar ir kada po balandžio 1 d. pradėti naudoti vasarines padangas, vairuotojai priima savarankiškai, atsižvelgę į numatomas oro sąlygas, koks laukia važinėjimo automobiliu intensyvumas, ar bus važinėjama vietinės reikšmės keliais, kurių priežiūrai paprastai skiriama mažiau dėmesio, ir panašiai“, – komentavo S. Abraškevičius.

Fiksuoja daugiau žalos atvejų

„Lietuvos draudimas“ praneša, jog šių metų balandį užfiksuotas gerokai didesnis registruotų žalų skaičius, lyginant su praėjusiais metais – tam įtaką galėjo turėti ir minėtos oro sąlygos.

„Lietuvos draudimo“ duomenimis, praėjusią savaitę gyventojų transporto civilinės atsakomybės draudimo registruotų žalų skaičius siekė beveik 550. Tai yra 14 proc. daugiau, palyginus su statistiniu praėjusių metų to paties laikotarpio vidurkiu.

Rezervuota suma per praėjusią savaitę gyventojų patirtoms šios draudimo rūšies žaloms kompensuoti pasiekė 366 tūkst. eurų, rodo „Lietuvos draudimo“ duomenys. Vidutinė tokios žalos išmoka sudarė apie 670 eurų“, – rašoma pranešime spaudai.

„Lietuvos draudimas“ praneša, jog dažniausia eismo įvykių priežastis – netinkamas pasirinktas greitis, saugaus atstumo nesilaikymas.

„Pagrindinis saugios kelionės priešas paprastai būna per didelis greitis, kuris apsunkina saugų manevravimą ir prailgina stabdymo kelią. Be to, svarbu nepamiršti saugaus atstumo – dažna eismo įvykių priežastis yra atstumo nesilaikymas, kai staigiai stabdant priešais važiuojančiam automobiliui nespėjama laiku sureaguoti ir susidūrimas tampa neišvengiamu“, – praneša „Lietuvos draudimas“.

Padangos keičiamos kartą per metus

Naujienų portalas tv3.lt primena, jog nuo balandžio 1 d. (iki spalio 31 d.) nebetaikomas draudimas eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų priekabas su vasarinėmis padangomis. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju metų laiku rekomenduojamos vasarinės padangos.

S. Abraškevičius taip pat primena, jog pagal šiuo metu galiojančią tvarką, privalomas automobilių padangų keitimas vyksta tik kartą metuose – nuo lapkričio 10 d. automobiliai turi būti eksploatuojami tik su žieminėmis padangomis.

Svarbu nepamiršti, jog lengvojo automobilio padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm, motociklų – 0,8 mm, autobusų – 2,0 mm, krovininių automobilių – 1,6 mm, sunkvežimių – 1,0 mm.

Orai atšils

„Orai ir klimatas Lietuvoje“ feisbuko puslapyje pranešama, jog artimiausiomis dienomis orai šils, o sniego daugiau nebus. Penktadienį prognozuojama oro temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių, šeštadienį – nuo 13 iki 18, sekmadienį – 16-21 laipsnis šilumos.

„Naujos sniego porcijos nebus ir nuo šiol kilsim į viršų. Mus vėsinę šiauriniai oro srautai pasikeis į labai šildančius pietinius. Pereisim iš šalčių į šilumą. Iš dažnai debesuotų ir drėgnų į saulėtesnius ir sausesnius orus“, – rašoma „Orai ir klimatas“ feisbuko puslapyje.