Išgertuvės virto kraupiu nužudymu, o nukentėjusieji nesulaikė ašarų – kaunietis stojo prieš teismą

Antradienio rytą šią kraupią bylą iš esmės nagrinėti pradėjo Kauno apygardos teismas. Buvo pagarsintas kaltinamasis aktas, kaltinamasis T. Papečkys davė parodymus. Parodymus davė ir kai kurie nukentėjusiais byloje pripažinti asmenys, tačiau iki galo papasakoti, kas gi nutiko lemtingą vakarą, jie nespėjo. Tam ateityje bus numatyti ir sekantys teismo posėdžiai.

Tai antras posėdis šioje byloje – naujienų portalo tv3.lt žiniomis, pirmasis posėdis įvyko birželio mėnesį, tačiau tuomet posėdį buvo nuspręsta atidėti dėl procesinių kliūčių ir byla nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės.

Remiantis kaltinamojo akto medžiaga, kaltinamasis Tadas Papečkys, 2024 m. sausio 1 d. Kauno rajone, Ramučių kaime, būdamas apsvaigęs alkoholiu, tarpusavio nesutarimo metu, peiliu dūrė aukai A.A. į krūtinę, sudavė buteliu. Sužalojimai komplikavosi išoriniu ir vidiniu nukraujavimu, dėl ko auka mirė vietoje.

Portalo žiniomis, T. Papečkys šiuo metu nėra suimtas, kaip pats teigė teisme, dirba pavėžėju įmonėje „Bolt“. Vyrui pareikšti kaltinimai nužudymu, pagal BK 129 str. 1 d. Už tai numatoma laisvės atėmimo bausmė nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Kaltę pripažino ir pradėjo nuo atsiprašymo

Kaltinamasis sutiko parodymus duoti pirmasis ir iš karto pareiškė, jog savo kaltę pripažįsta, nuoširdžiai gailisi. Prieš pradėdamas pasakoti apie tos nakties įvykius, jis atsiprašė nukentėjusiųjų ir išreiškė užuojautą.

„Sugadinau daug gyvenimų. Ir sau susigadinau, bet tai nepalyginama su tuo, ką patyrė nukentėjusieji. Dar kartą atsiprašau už šį įvykį“, – atgailavo T. Papečkys.

Jis pasakojo, jog kraupus įvykiai nutiko naujųjų metų naktį, Ramučių kaime švenčiant naujuosius O metus. Naujuosius metus T. Papečkys kartu su A.A. nusprendė atšvęsti T. Papečkio namuose. Du vyrai buvo draugai – kaip pasakojo T. Papečkys, pažįstami nuo „jaunystės“. Kelis metus jie nebendravo kai T. Papečkys buvo išvykęs į Lenkiją, tačiau po to santykiai atsinaujino ir tęsėsi apie 7 metus. T. Papečkys aiškino, jog kelis kartus buvo konfliktavęs su A. A., tačiau santykiai buvo daugmaž geri.

Visgi jis paminėjo, jog kartą kelionės Portugalijoje metu A. A. lindo prie jo žmonos, o ir santykiai su artimaisiais ne visada buvo geri – su tokiais parodymais kategoriškai nesutiko A. A. artimieji.

Sunkia nusikalstama veika kaltinamas vyras pasakojo, jog kaip ir įprasta tokioms šventėms, tą naktį buvo vartojamas didelis alkoholio kiekis. O namuose du vyrai buvo kartu su savo žmonomis, taigi keturiese.

T. Papečkys aiškino, kad A.A. nuo pat vakaro pradžios buvo irzlus, piktas. Ir tada jie neaiškiomis aplinkybėmis susiginčijo – neva dėl praeities, „kas ką pasakė“. Taip pasakojo T. Papečkys, nurodydamas, jog tiksliai įvykių nebeprisimena.

Tada neva įvyko susistumdymas, o T. Papečkys bandydamas išsivaduoti sudavė A. A. į lūpą. Nors ir šio smūgio tiksliai neprisimena, ar tikrai į lūpą pataikė.

Anot T. Papečkio, po susistumdymo A. A. jį išvadino necenzūriniais žodžiais, o abiejų vyrų žmonos puolė vyrus raminti. Tada jie išėjo skirtingomis kryptimis – T. Papečkys pasuko į virtuvę, A. A. – į terasą. Pasak kaltinamojo, iš terasos išėjęs A. A. dešine ranka sudavė smūgį į T. Papečkio kairįjį žandą. Neva dėl šio smūgio T. Papečkio protas aptemo ir jis ėmėsi smurto – dūrė peiliu, galbūt sudavė ir buteliu. Ar nors viena iš moterų matė tą dūrį, jis pasakyti negalėjo.

Tiesa, pats T. Papečkys neatsiminė, ar tikrai trenkė buteliu – vėl kartojo, jog įvykius prisimena prastai. Tačiau galimybės, kad taip galėjo būti, irgi neatmetė.

Kaltinamasis dar prisiminė, jog A. A. veidas po dūrio ėmė mėlynuoti, ar raudonuoti. T. Papečkys po įvykio iškvietė greitąją ir girtas išėjo į mišką. Kaip pats dėstė, kažkur laukuose pabudo po poros valandų, pamatė šviesas – tai buvo policija, kuri atvykusi vyrą suėmė. Anot vyro, tuo metu jam buvo nustatytas 2,1 promilių girtumas.

Šias aplinkybes vyrui paaiškinti buvo gana sunku – jis neprisiminė, ar bandė gaivinti A. A., negalėjo paaiškinti ir kodėl išėjo. Tik samprotavo, kad gal buvo ištiktas šoko būsenos. Bet nors ir buvo ištiktas „šoko būsenos“, kažkodėl pasiėmė piniginę, striukę ir apie 20 tūkst. eurų.

Šioje byloje nukentėjusiąja pripažinta A. A. žmona bei jos artimieji – nukentėjusiojo vyro žmonos mama, A. A. sesuo. Visos moterys pareiškė civilinius ieškinius. T. Papečkys skundėsi, kad pateikti ieškiniai yra „didoki“, tačiau bendrai sutiko, kad žalą atlyginti reikia. Per daug ieškinių komentuoti jis nenorėjo – tiesiog pasiūlė dėl ieškinių konsultuotis su jo gynėju advokatu Kristupu Ašmiu.

Nužudyto vyro žmona pareiškė didžiausią ieškinį – ji prašo kaltinamąjį išlaikyti ją, mat neteko vyro. Ieškinio suma siekia daugiau nei 159 tūkst. eurų. Kiek mažesnį ieškinį pateikė jos mama – ji prašo prisiteisti 100 tūkst. eurų neturtinės žalos. Dar 50 tūkst. eurų neturtines žalos siekia prisiteisti nužudyto vyro sesuo.

Teistas ne kartą

Visgi vienos iš nukentėjusiųjų advokatei Andželikai Vosyliūtei kilo abejonių dėl T. Papečkio praeities. Advokatei užduodant klausimus, kaltinamasis atsakė, jog anksčiau buvo ne kartą teistas. Kaip pats nurodė – už melagingų parodymų davimą, konfliktą bare, smurtą artimoje aplinkoje, mat konfliktavo su savo žmona. Pastarąsias dvi veikas jis padarė neblaivus.

Su žmona jis konfliktavo ne kartą, mat 2019 m. vėl buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau šį kartą buvo nutrauktas. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, T. Papečkys buvo paėmęs peilį į rankas ir kliudė žmonos kaklą.

Advokatė klausė T. Papečkio, ar tai įprastas jo elgesys, girtam pulti žmones peiliu, matyt bandydama įžiūrėti pasikartojančius T. Papečkio veiksmus, kurie galėtų lemti jo pripažinimą recidyvistu ir skirti griežtesnę bausmę.

Kaltinamasis aiškino, jog to buitinio konflikto metu peiliu žmonai jis nesmogė (nors tokius parodymus davė ikiteisminio tyrimo metu), o ir šiaip yra „normalus žmogus“. Jis pasakojo, jog tuo metu išgyveno daug netekčių savo asmeniniame gyvenime – tuo laikotarpiu numirė jo mama, žmonos mama, sesuo, pasikorė girtas dėdė.

Tad patirdamas didelį stresą, jis dideliais kiekiais pradėjo vartoti alkoholį. Visgi, šios bylos mena net ir 2014 m – net 10 metų iki nužudymo Naujųjų metų naktį. Paties T. Papečkio teigimu, nuo 2019 m. pas psichologus ar psichiatrus jis nesilankė.

Neeilinė gynybos strategija – „Aš esu labai jautrus žmogus“

Kaip minėjome, pats T. Papečkys, kad jam pirmam buvo suduota į žandą. Tačiau bylos medžiagoje tokios informacijos nėra – ant jo žando nebuvo palikti sužalojimai. Kitaip įvykius nupasakojo ir nukentėjusieji. Tad T. Papečkys ir jo gynėjas pateikė stebinantį paaiškinimą, kodėl gi nebuvo palikta žymių ant jo žando.

Esą T. Papečkys jau 30 metų žaidžia futbolą, daugiausiai gynėjo pozicijoje. Kaip aiškino kaltinamasis, tai kontaktinis sportas – suprask, jis jau įpratęs gauti smūgių į veido sritį.

Be kaltės pripažinimo, T. Papečkys stengėsi save apibūdinti kuo pozityviau.

„Kad aš labai jautrus žmogus, visi kurie mane pažįsta, žino. Normalus žmogus esu“, – teigė T. Papečkys.

Tada jis pasakojo, jog su žmona augina keturis šuniukus, o nuo 2011 m. savanoriauja – prižiūri kitus šuniukus. Be to, jis kurį davė savo kraują neatlygintinai kraujo donorystei – to pastaruoju metu negalėjo padaryti, nes neseniai buvo įkalintas.

T. Papečkys taip pat teigė, jog nukentėjusiems jau sumokėjo už padarytą žalą, nors negalėjo pasakyti kiek, žmona sumokėjo už laidotuves. Keli nukentėjusieji patvirtino, jog T. Papečkys iš tiesų jiems sumokėjo.

Nukentėjusieji vos sulaikė ašaras

Teisme parodymus davė ir nukentėjusiais pripažinti nužudyto vyro artimieji. A. A. sesuo paprašė parodymus duoti pirma, nes itin prastai jautėsi ir vos sulaikė ašaras.

Ji pasakojo, jog apie A. A. nužudymą sužinojo iš žento – jis paskambino į sesers telefoną ir pranešė kraupią žinią. Kalbėdamas telefonu, jis sunkiai rinko žodžius. Tuo metu sesuo galvojo, jog apie 9 ryto paskambinęs žentas norėjo pasveikinti su naujaisiais metais. O jis tepasakė – „Nėra A. A.“.

Sesuo pasakojo, jog T. Papečkio namuose niekada nesilankė, tačiau kaltinamasis ne kartą buvo užsukęs į A. A. namus Marijampolėje, tad jį pažįsta. Anot sesers, jos santykiai su nužudytu A. A. buvo puikūs – kartu keliavo, daug laiko leisdavo kartu, kartu švęsdavo šventes. Taip pat stipriai jis mylėjo ir savo mamą – netoli jos gyveno, tardavosi įvairiais klausimais. Tad ji visiškai nesutiko su T. Papečkio pasakojimais apie neva nekokius santykius tarp A. A. ir jo artimųjų.

Pateikto 50 tūkst. eurų civilinio ieškinio neturtinei žalai atlyginti nukentėjusioji daug nekomentavo.

„Tokia suma ir tiek, sukėlė labai didelį skausmą visai šeimai“, – sakė moteris.

Apie T. Papečkio ir A. A. santykius daug papasakoti moteris negalėjo, tačiau teigė, jog jie buvo neblogi, nekonfliktiški.

Teisme parodymus davė nužudytojo A. A. žmonos motina. Ji paprašė parodymus duoti sėdėdama, taip pat sunkiai kalbėjo ir vos sulaikė ašaras. Ji apie įvykį sužinojo iš nužudytojo vyro žmonos, kuri netrukus apsilankė pas mamą.

„Nėra A. A. – nužudė jį“, – taip jai buvo pranešta skaudi žinia. Jai buvo pasakyta, kad vyrą nužudė Tadas, jo draugas.

„Kaip perkūnas iš giedro dangaus“, – sakė nukentėjusios žmonos motina.

Ji iš T. Papečkio prašo priteisti 100 tūkst. eurų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti. Moteris pasakoja, jog nužudymas itin neigiamai paveikė jos gyvenimą. Esą jai sutriko regėjimas, dabar ji lankosi pas psichoterapeutą, o vienu metu apsistodavo pas savo dukrą, nes abejoms moterims buvo sunku užmigti.

Ji Tadą ir A. A. apibūdino kaip gerus draugus – anot moters, A. A. nebuvo linkęs į smurtą. Anot jos, A. A. buvo kartą sulaikytas Vokietijoje, tačiau tai buvo susiję su turimais narkotikais, o ne smurtiniu nusikaltimu.

Kėlė visai kitokią versiją

Įvykio vietoje lemtingą naktį buvusi A. A. žmona R. A. įvykius nupasakojo visai kitaip. Anot jos, būtent Tadas kalbėjo grubiai, pakeltu balsu, įžeidinėjo. Ir jis pirmasis sudavė smūgį A. A. – kirto į lūpą. Apie tai pasakojo ir T. Papečkys, bet jis teigė, kad iki kirtimo į lūpą, pirmasis smogė A. A.

Moteris pasakojo, kad kitaip nei sakė T. Papečkys, necenzūrinės kalbos vartojimo tą naktį nebuvo. Nukentėjusioji pasakojo, jog pati nesuprato, kas T. Papečkiui užėjo – šis esą į dešinę ranką pasiėmė peilį iš virtuvės, į kairę – vyno butelį ir puolė link A. A.

„Tą akimirką netikėjau savo akimis, kas vyksta“, – pasakojo moteris.

O nusikaltimą A. A. žmona apibūdino kaip itin žiaurų.

„Jis sugrūdo tą peilį, ne tai kad dūrė“, – pabrėžė ji.

Moteris taip pat pasakojo, jog A. A. gėrė kokteilius, maišytus su degtine, T. Papečkys – tik degtinę. Tad vyrai apgirto itin greitai. Ji kitaip aiškino ir pačio A. A. elgesį – esą jis nebuvo nervingas, kitaip nei teigė kaltinamasis. Be to, ji teigė, jog T. Papečkys ir anksčiau smurtavo – esą visi žinojo apie jo polinkį mušti savo žmoną.