Iš specialistų – skubus įspėjimas dėl pamėgtų valgomų grybų: net ir jie gali nuvaryti į kapus

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę šiomis dienomis greitosios mašinos skuba kiek dažniau nei įprastai. Mat įsibėgėjus grybavimo sezonui, ėmė daugėti apsinuodijusių grybais. Vienas jų atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje.
„Greičiausiai, gerų valgęs. Šituo atveju, greičiausiai gerų valgęs“, – sakė gydytoja toksikologė Laima Žėkienė.
Daugiau informacijos, apie šį žmogų, kol kas medikai neišduoda. Bet sako, grybavimo sezonui įsismarkavus, tokių pacientų – netrūksta.
„Grybai apskritai yra sunkiai virškinamas maistas. Ir tikrai ne kiekvienam žarnynui tinkamas. Net ir privalgius… Net ir ne tiek daug suvalgius, ir gerų, ir valgomų, ir teisingai paruoštų, ir šviežių grybų, gali būti, kad žmogus pasijaus blogai“, – pasakojo L. Žėkienė.
Mokslininkai paaiškino, kodėl žmogus gali apsinuodyti ir gerais grybais
„Gali būti senas, pradėjęs irti grybas. Gali būti, kad jūs pasiekėt rekordą, prisirinkot tiek daug grybų, kad neturit jėgų jų tvarkyti“, – kalbėjo mikologas Jonas Kasparavičius.
Namie šilta, lauke irgi, tad grybai pradeda gesti. Nors kvapo nėra, bet šios miško gėrybės jau tampa netinkamos vartoti.
„Arba nevirsite gi vienas žmogus sriubos vienam kartui. Verda savaitei, pašildo vieną kartą, pašildo antrą. Pašildo trečią ir atsiduria medikų rankose. Net ir virti grybų baltymai yra. Tai yra toks produktas, kuris pavojingas“, – aiškino J. Kasparavičius.
O kai kurie grybai, paliesti pirmosios šalnos, gali tapti nevartojami. Reikia, kaip sako mikologai, labai gerai apžiūrėti grybus – ar jie nepakeitę spalvos, ar nesuminkštėję.
„Jeigu jis vos, vos laikosi, geriau palikti“, – įspėjo J. Kasparavičius.
Apsinuodijimo grybais simptomai
Simptomai – įprasti. Greitosios medikai sako tokių štai pagalbos skambučių Lietuvoje pastaruoju metu, sulaukia daugiau. Nors prisipažįsta, bent Vilniaus greitosios valdžia, kad ne visada žmonės medikams pasako, kokia apsinuodijimo priežastis. Ir tik nuvežti į ligoninę gydytojams atsiveria labiau. O simptomai labai panašūs į įprasto apsinuodijimo.
„Požymiai būna tokie, kad žmogus dažnai vemia, silpnumas yra. Net iki sąmonės praradimo“, – teigė Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovai skaičiuoja, kad pastaruoju metu, į ligoninės priimamąjį per savaitę pakliūva po 3-4 pacientus, kurie skundžiasi apsinuodyję grybais. Prieš kelias savaites šalį apskriejo žinia apie pirmąją šiemet mirtį apsinuodijus žaliąja musmire.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.