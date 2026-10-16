Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš pasienio su Kaliningradu – naujausia žinia: kariuomenė saugos dar ilgiau

2026-10-16 09:45 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 09:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, atsižvelgdamas į vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno prašymą, iki lapkričio vidurio pratęsė Lietuvos kariuomenės pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT), taip išlaikant sustiprintą valstybės sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Pasienis (BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, atsižvelgdamas į vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno prašymą, iki lapkričio vidurio pratęsė Lietuvos kariuomenės pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT), taip išlaikant sustiprintą valstybės sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

REKLAMA
0

„Vertindami galimus iš Kaliningrado srities bėgančių gyventojų srautus ir su jais susijusius neteisėtus sienos kirtimo incidentus, sustiprintą pasienio apsaugą pratęsiame iki lapkričio vidurio prevenciniais tikslais“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

KAM: pratęsta kariuomenės pagalba VSAT pasienyje su Kaliningradu

Kaip nurodo KAM, karinės žvalgybos duomenimis, reikšmingų karinio aktyvumo pokyčių Kaliningrado srityje nėra stebima.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę vidaus reikalų ministras M. Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. 

REKLAMA

Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.

Vidaus reikalų ministras šią savaitę teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų