Iš pasienio su Kaliningradu – naujausia žinia: kariuomenė saugos dar ilgiau

„Vertindami galimus iš Kaliningrado srities bėgančių gyventojų srautus ir su jais susijusius neteisėtus sienos kirtimo incidentus, sustiprintą pasienio apsaugą pratęsiame iki lapkričio vidurio prevenciniais tikslais“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras.
KAM: pratęsta kariuomenės pagalba VSAT pasienyje su Kaliningradu
Kaip nurodo KAM, karinės žvalgybos duomenimis, reikšmingų karinio aktyvumo pokyčių Kaliningrado srityje nėra stebima.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę vidaus reikalų ministras M. Katelynas pranešė apie priimtą sprendimą pasitelkiant kariuomenę stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi.
Anot jo, tokių priemonių imtasi atsižvelgiant į įvykusį incidentą, kuomet ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Taip pat prevencinių veiksmų imtasi įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Vidaus reikalų ministras šią savaitę teigė, kad kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių – iki 100.
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