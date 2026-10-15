Pagėgiuose sulaikytas girtas keturračio vairuotojas: nustatyta 2,73 prom.

Trečiadienio naktį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos pareigūnai ties Bardėnų kaimu patikrinti sustabdė keturračiu motociklu važiavusį 63-ejų Tauragės miesto gyventoją.
Pasieniečiams kilo įtarimų, kad vairuotojas gali būti neblaivus.
Pasieniečiai sulaikė neblaivų keturračio vairuotoją
Apie įvykį pasieniečiai informavo Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.
Atvykę policijos pareigūnai patikrino vyrą alkoholio matuokliu ir nustatė 2,73 promilės neblaivumą, atitinkantį sunkų neblaivumo laipsnį.
Įvykio aplinkybės ir susijusi medžiaga perduotos policijai, kuri spręs dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atliks tolesnius procesinius veiksmus.
Kaip pranešė VSAT, neblaivus vairuotojas ir keturratis motociklas perduoti Pagėgių policijos komisariatui.
Už motorinės transporto priemonės vairavimą esant 1,51 promilės ar didesniam neblaivumui numatyta baudžiamoji atsakomybė. Už šią veiką gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
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