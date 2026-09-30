Iš Lietuvos – griežtas protestas Rusijai

Rugsėjo 30 d. į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje atstovui įteiktos protesto notos dėl Rusijos įvykdyto sabotažo Estijoje ir tęsiamų išpuolių prieš civilius Ukrainos gyventojus ir civilinius objektus, praneša Užsienio reikalų ministerija.
„Lietuva, solidarizuodamasi su savo strategine partnere Estija, griežtai pasmerkė 2026 m. rugpjūčio 15 d. Taline įvykdytą sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei „Milrem Robotics“ priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis, už šį išpuolį yra atsakinga Rusijos valstybė“, – rašoma URM pranešime
„Užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryžtingai reaguos į Rusijos vykdomas atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversijas, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpuolius. Tokie veiksmai prieš vieną iš sąjungininkų yra laikytini grėsme visos euroatlantinės bendruomenės saugumui, o Rusijos mėginimai susilpninti sąjungininkų ryžtą remti Ukrainą yra pasmerkti nesėkmei“, – rašoma pranešime.
Įteikta nota, kuria išreikštas protestas dėl atakų prieš Ukrainą
Taip pat Rusijos ambasados atstovui įteikta nota, kuria išreikštas protestas dėl sisteminių ir tęstinių atakų prieš Ukrainą. Joje pažymėta, kad rugsėjo 28 d. Rusijos ginkluotosios pajėgos atakavo Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus. Sostinės centre smogta Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatui.
Per ataką žuvo du žmonės, dešimtys buvo sužeisti, suniokotas istorinis XIX amžiaus pastatas. Taip pat nukentėjo medicinos įstaiga, farmacijos bendrovės objektas ir degalinės. Visoje šalyje žuvo mažiausiai devyni žmonės, daugiau kaip 80, tarp jų trys vaikai, buvo sužeisti.
Rusijos kombinuotos atakos tęsėsi ir rugsėjo 29 d. naktį, kai buvo smogta Ukrainos civilinės paskirties administraciniams pastatams, švietimo įstaigai ir infrastruktūros objektams.
„Užsienio reikalų ministerija pareiškia, kad civilių gyventojų ir civilinių objektų, įskaitant medicinos, mokslo ir švietimo įstaigas, apsauga yra vienas iš pamatinių tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimų, o už jo pažeidimus atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Lietuva reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą ir laikytųsi savo prisiimtų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę“, – rašoma URM pranešime.
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