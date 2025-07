Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimta 30 netinkamai laikytų laukinių gyvūnų

„Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, bendradarbiaudami su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centro specialistais, šiandien, liepos 25 dieną, Klaipėdos zoologijos sode paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių“, – rašoma aplinkosaugininkų išplatintame pranešime.

„Šį sprendimą lėmė netinkamos gyvūnų laikymo sąlygos, žiaurus elgesys su gyvūnais ir gyvūnų laikymas, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų“, – teigiama jame.

Paimti gyvūnai laikinai perduoti LSMU Laukinių gyvūnų globos centrui.

Pasak aplinkosaugininkų, sprendimas paimti gyvūnus priimtas atsižvelgus į šių metų liepos 2 dienos atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytus esminius pažeidimus: gyvūnai laikyti neteisėtai, dalis jų laikyti sąlygose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų, taip pat jiems neužtikrinta veterinarinė priežiūra, tinkamas maitinimas, girdymas.

Du servalai laikyti dydžio reikalavimų neatitinkančiame voljere, kurio grindys dengtos betoninėmis plokštėmis, o ne natūraliu substratu, taip pat gyvūnai buvo be įsigijimo dokumentų, jų aptvaras – neprižiūrimas.

Be to, viename voljere buvo patalpintos trijų rūšių agapornių papūgos. Aplinkosaugininkų teigimu, teisės aktai numato, kad giminingos rūšys turi būti laikomos atskirai, nebent turimas specialus leidimas jų kryžminimui, kuris šiuo atveju nebuvo pateiktas.

Be to, voljeras buvo per mažas, papūgoms trūko tinkamų priemonių būtinų užtikrinti jų psichinei gerovei.

Paukščiams skirtuose tvenkiniuose laikyti ir invaziniai gyvūnai – aštuoni raštuotieji vėžliai. Iš Klaipėdos zoologijos sodo iš viso paimta 30 gyvūnų: du servalai, keturios kininės žieduotosios papūgos, dvi raudonosios rozelos, viena Aleksandro žieduotoji papūga, trys karakalai, viena griveta, vienas didysis apuokas, aštuonios patagoninės maros, penki juodagalviai kapucinai, trys raudonkaktės šokliosios papūgos.

BNS rašė, kad dėl pažeidimų aplinkosaugininkai ketvirtadienį pranešė laikinai sustabdę lankymąsi Klaipėdos zoologijos sode. Jei per metus pažeidimai nebus pašalinti, bus sprendžiama dėl visiško zoologijos sodo uždarymo ir jo leidimo panaikinimo.

Dar kovo pabaigoje dėl netinkamų laikymo sąlygų, žiauraus elgesio su gyvūnais bei viešo eksponavimo neturint sertifikatų, iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimti du amūrinio tigro jaunikliai.

Aplinkosaugininkai tada nustatė, kad šių gyvūnų laikymo sąlygos – netinkamos, jų mitybos racionas nėra pritaikytas jų fiziologiniams ir biologiniams poreikiams, neužtikrinta veterinarų priežiūra.

Tuomet skelbta, kad per pastaruosius dešimt metų Klaipėdos zoologijos sodas tikrintas daugiau nei 70 kartų: daugiausia dėl gyvūnų pagausėjimo, nugaišimo, gautų skundų ir privalomųjų nurodymų nevykdymo.

Visų patikrinimų metu administracinio poveikio priemonės iš viso taikytos šešis kartus.

Zoologijos sodo duomenimis, čia laikoma daugiau nei 600 įvairių rūšių gyvūnų.