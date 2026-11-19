„Lūkesčių galima turėti labai didelių, bet dažniausiai lūkesčiai susiduria su betoninėmis realybės lubomis. (…) Mano esminė pozicija yra ta, kad nenoriu sukurti nepagrįstų lūkesčių kitiems, nes kai sukuri tą nepagrįstą viltį, kuri neparemta duomenimis, (…) tada gali labai stipriai nuvilti tuos, kurie jau įsivaizduos, kad tas tikslas praktiškai ranka pasiekiamas“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Katelynas.
„Kadangi tose biudžeto derybose dažnai dalyvauju ir tenka matyti visą didelį paveikslą, (…) dėl to ir žiūriu rezervuotai, ar pavyks. Lūkestį turiu, bet nenoriu to ištransliuoti taip, kad jau bus — čia dar truputį palaukime ir tada jau turėsime. Tikrai nesakyčiau, kad tai yra ranka pasiekiama“, – tikino ministras.
2027 m. valstybės biudžeto projektą ketvirtadienį pirmą kartą svarstys Seimas, vėliau jis bus grąžintas Vyriausybei tobulinti.
Dabar projekte numatyta, kad kitąmet viešajam saugumui bus skirta 921,8 mln. eurų, pareigūnų atlyginimai bus didinami 7,5 proc., nors vidaus reikalų ministras anksčiau teigė sieksiantis juos kelti smarkiau.
„Jeigu surastume būdą, kaip tvariai finansuoti (atlyginimų – ELTA) augimą, galbūt. Bet šiandien galime drąsiai pasakyti tik tiek, kad 7,5 proc. (augimas – ELTA) yra. Ar bus daugiau? Nežinau, tikrai negaliu atsakyti. Čia jau ir Seimo narių galutinis sprendimas, ir Vyriausybės in corpore sprendimas“, – teigė M. Katelynas.
Pasak jo, nors dabar numatytas atlyginimų didinimas, vertinant infliacijos augimą, nėra labai spartus, bendras didėjimas yra reikšmingas, nes darbo užmokestis esą augo ne visiems.
„Jeigu išskirtume tas visuomenės grupes, turime švietimo darbuotojus, kultūros sektoriaus darbuotojus ir statutinius pareigūnus, kuriems atlyginimai kyla 7,5 proc., visi kiti gaus 2,5 proc. augimą dėl bazinio dydžio didėjimo. Tai jau yra prioritetas kultūrai, švietimui ir vidaus saugumo pareigūnams“, – sakė M. Katelynas.
„Taip, aš turėjau didesnę ambiciją – mintyse turėjau 12–15 proc. didėjimą, bet jeigu būtų kitokia valstybės finansinė situacija, manau, kad tas didėjimas toks ir būtų. Juk niekas nesako, kad neduosime pinigų pareigūnams, nes nenorime duoti. Tiesiog suprantame, kad yra daug visuomenės grupių, kurios taip pat turi lūkesčių. Turimą pinigų krepšelį reikia padalyti visiems“, – tikino ministras.
Kaip skelbė ELTA, šiuo metu Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.