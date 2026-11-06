Iš aplinkosaugininkų – kirtis dviem medžiotojams iš Ispanijos: šiurkščiai pažeidė taisykles

Kaip penktadienį pranešė AAD, nustatyta, kad vienas iš medžiotojų medžiojo neturėdamas medžioklės lapo, suteikiančio teisę medžioti tame medžioklės plotų vienete, ir neteisėtai sumedžiojo tris slankas.
Neinformavo medžioklės vadovo
Tas pats asmuo kitame medžioklės plotų vienete, kuriame vyko teisėta medžioklė, sumedžiojo dar penkias slankas. Apie sumedžiotus paukščius jis neinformavo medžioklės vadovo ir išvežė juos iš medžioklės plotų vieneto, neįrašius jų į medžioklės lapą.
Toje pačioje medžioklėje dalyvavęs kitas medžiotojas iš Ispanijos taip pat neinformavo medžioklės vadovo apie sumedžiotus paukščius ir išvežė juos iš medžioklės plotų vieneto be įrašo medžioklės lape.
Aplinkosaugininkai primena, kad pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22 punktą gyvūnai, išvežti iš medžioklės plotų vieneto be įrašo medžioklės lape, laikomi sumedžiotais neteisėtai.
Abiem asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paimti du medžiokliniai ginklai.
Iš viso už 12 neteisėtai sumedžiotų slankų apskaičiuota žala 313 siekia eurų.
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