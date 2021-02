Dar penktadienį Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė iškėlė problemą dėl „netikrų“ sergančiųjų COVID-19 asmenų sąrašų.

Anot jos, įdėmiau panagrinėjus oficialius sąrašus juose buvo galima atrasti jau seniai pasveikusius ir porą mėnesių einančius į darbą asmenis.

Sulaukusi naujausių duomenų merė trečiadienį paskelbė, kad iš penktadienį skelbtų 146 „sergančiųjų“ šiandien liko vos 23.

„Penktadienis, vasario 5 d., – oficialios statistikos žemėlapyje Širvintų rajone sergančiųjų COVID-19 – 146. NVSC atnaujinus informaciją, skaičius mažėja iki 116. Antradienis, vasario 9 d., sergančiųjų Širvintų rajone lieka 23.

Matydama, kad ledai pajudėjo visoje Lietuvoje, tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis „išgydysime‘‘ nuo koronaviruso tūkstančius žmonių. Apie tai kalba ir paskutinės paros statistika – pasveiko 2110“, – socialiniame tinkle žinia dalinosi ji.

„Serga“ ir nuo spalio

Štai Kretingos meras Antanas Kalnius, pasekęs Širvintų rajono merės pavyzdžiu, ir patikrinęs sergamumo duomenis taip pat liko gerokai nustebęs.

Kaip teigė jis, peržiūrėjus Kretingos rajone sergančiųjų koronavirusu oficialius sąrašus, pateikiamus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacinėje sistemoje, rasta nemažai neatitikimų.

„Sistemoje nurodoma, kad šiuo metu Kretingos rajone serga beveik 450 asmenų. Tačiau tik kiek daugiau nei 230 koronavirusas patvirtintas šiemet, t. y. nuo sausio 1 dienos. Likusiems gi koronavirusas patvirtintas dar praėjusių metų gruodį, lapkritį ar net spalį. Manau, kad kaip ir jūs, taip ir aš netikiu, kad visi jie serga iki šiol.

Tad šiandien pirmiausiai susisiekėme su rajono gydymo įstaigomis, kad šeimos gydytojai dar kartą sužiūrėtų, ar visi jų pasveikę pacientai yra suvesti į sistemą“, – pirmadienio vakarą socialiniame tinkle skelbė jis.

Sistemos „nesusikalba“

Visgi labiau gilinantis į situaciją A. Kalniui užkliuvo tas, kad problema – ne vien tik dėl šeimos gydytojų nesudėtų varnelių grafoje „pasveiko“.

„Realu, kad tikslių sergančiųjų skaičių iki šiol nežinome ir dėl iki šiol tarpusavyje vis dar „nesusikalbančių“ skirtingų institucijų skirtingų sistemų. O didžiausias krūvis išsiaiškinant šį sergančiųjų skaičiaus detektyvą ir vėl teks mūsų medikams“, – aiškino jis.

Kaip pridūrė jis, kadangi dėl dalies karantino palengvinimų Vyriausybė spręs atsižvelgdama į situaciją kiekvienoje savivaldybėje, itin svarbus susirgusiųjų skaičius joje per paskutiniąsias 14 dienų.

Todėl A. Kalnius sakė jau paprašęs specialistų itin įdėmiai peržiūrėti paskutinių 2 savaičių susirgusiųjų sąrašus.

Kaip aiškino Ž. Pinskuvienė, jei žmogui buvo atliktas COVID-19 testas ir gautas teigiamas atsakymą, bet nesusisiekta su savo šeimos gydytoju, faktas apie pasveikimą taip pat nebus patvirtintas. Todėl ir toliau sistemoje asmuo bus rodomas sergantis.

„Tą svarbią „varnelę“ uždėti teisę turi tik šeimos gydytojas. Ir visai nesvarbu, kad galbūt jautėtės pakankamai gerai, kad sulaukęs NVSC nurodymų, izoliavotės, o išbuvęs paskirtą saviizoliacijos laiką pasveikote ir gyvenote toliau. Juk ir sirgusių besimptome forma buvo ne vienas.

O kur nutrūksta seka? Patvirtinimas dėl COVID-19 ligos yra matomas e.sveikatos sistemoje, apie šį faktą NVSC gauna duomenis. O šeimos gydytojas, jei žmogus pats nepasiskambino ir nepasakė, kad serga, tai pamato tik tuo atveju, jei pats patikrina paciento sveikatos kortelę“, – dar vakar dėstė ji.

Merė pridūrė mananti, kad ypač pandemijos metu šeimos gydytojams ir taip dirbant padidintu krūviu, toks sistemos absurdiškas veikimas yra tiesiog nesuvokiamas.

„Ar gali medikas, pas kurį yra prisirašę nuo 1000 iki 2000 pacientų, nuolat tikrinti visas jų korteles, ieškodamas, kuris galbūt susirgo, o kurį jau reikia patvirtinti kaip pasveikusį?“ – svarstė Ž. Pinskuvienė.

Ministras problemą mato

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigė, kad ši sistemų „nesusikalbėjimo“ problema žinoma ir dėl to yra dirbama.

„Šiuo metu intensyviai dirbame dėl tam tikrų techninių aspektų ir apskritai statistikos metodikų. Ir jei viskas bus pagal planą, tikimės dar šį ketvirtadienį jus pakviesti pokalbiui ir pristatyti naujoves, kaip yra ruošiamasi atverti duomenis ir įvesti didesnio aiškumo šioje srityje. Bet taip, tai yra problema ir, tikiu, kad ją išspręsime“, – po Vyriausybės pasitarimo kalbėjo jis.

Portalas tv3.lt primena, kad per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 387 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 12 žmonių, pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių asmenų – 5, todėl bendras mirčių skaičius – 17.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 2110 žmonių. Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 187 tūkst. 421 žmogus, 140 tūkst. 448 asmenys pasveiko, 41 tūkst. 595 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2972 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1223 COVID-19 pacientai, 125 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 953 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 83 žmonėms.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 78 tūkst. 896 žmonės, abiem dozėmis – 48 tūkst. 165 žmonės.