Ingrida Šimonytė: Sakartvelo žmonės tikisi mūsų paramos

„Manau, kad tai yra labai svarbus mums labai ryšys, kurį būtų gaila prarasti. Nes tas ryšys jau yra nebe su vykdomąja valdžia, nebe su parlamentu, nebe su vyriausybe, kadangi tą ryšį palaikyti, turint mintyje veikiančių politikų nuostatas, yra sudėtinga. Todėl kad akivaizdu, kad yra krypstama nuo to, ką mes laikome europiniu kursu, įvairiais politiniais sprendimais. Bet kartvelų tauta dėl to ne mažiau nusipelno mūsų paramos“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė I. Šimonytė.

„Santykis su Sakartvelu Lietuvoje yra ypatingas ilgą laiką. Todėl kad Lietuva yra viena iš tų valstybių Europos Sąjungoje, kuri buvo Rytų partnerystės viena ryškiausių rėmėjų, kaip sakoma, before it was cool (liet. kol dar tai nebuvo populiaru – ELTA)“, – pabrėžė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Politikė tikina, kad kadenciją baigianti Vyriausybė taip pat daro tam tikrus žingsnius, siekiant padėti už ateitį Europos Sąjungoje (ES) kovojantiems Sakartvelo žmonėms.

REKLAMA

„Žinoma, kad mes ir savo lygmeniu, nepaisant to, kad esame nueinanti Vyriausybė, vis vien tam tikrus dalykus darėme ir derinomės, pavyzdžiui, ir nacionalinių sankcijų sąrašą su Baltijos valstybėmis per savaitgalį, kad tiesiog parodyti bent jau iš savo pusės tuos veiksmus, kuriuos galime padaryti. Bet aš manau, kad tai yra tas dalykas, ko iš mūsų kartvelų žmonės tiesiog labai tikisi“, – pabrėžė premjerė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, partijai „Sakartvelo svajonė“ atstovaujantis šalies premjeras Iraklis Kobachidzė praėjusią savaitę pranešė, kad Sakartvelas iki 2028 metų pabaigos nesiderės dėl narystės ES.

Po šio sprendimo Sakartvele kilo protestų banga. Valdančiųjų sprendimams prieštaraujantys kartvelai kaip vieną iš protesto formų naudoja fejerverkus, šaudydami jais į valdžios institucijų pastatus, taip pat į brutalia jėga protestus tramdančius pareigūnus.

Į gatves išėję kartvelai tramdomi guminėmis kulkomis, ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis. Policija suėmė šimtus protestuotojų.