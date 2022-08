„Ignitis“ vadovas negaili kritikos: „Čia esame padarę didelius nusikaltimus prieš šalį“

Apie elektros rinkos padėtį pirmadienį „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ kalbėjo „Ignitis grupės“ vadovas D. Maikštėnas.

„Per šį pusmetį neigiamas pinigų srautas „Ignitis grupei“ viršijo 270 mln. Tiek pinigų įeina ir išeina. Skola šiuo metu siekia 1,2 milijardo“, – įvardijo jis.

Pasak „Ignitis“ vadovo, bendrovė neketina trauktis iš elektros biržos, nes tuomet Lietuva liktų tik su 30 proc. elektros energijos, kurią pasigamina pati.

„Iš biržos nėra taip lengva pasitraukti. Supraskime, jeigu Lietuva tik 30 proc. pasigamina energijos, tai kitą reikia nusipirkti. Galima labai išdidžiai pasitraukti iš biržos ir turėti 30 proc. elektros. O kaip mes gausime kitą dalį? Pereiti į kitas biržas irgi nėra taip lengva“, – nurodė D. Maikštėnas.

Taip pat „Ignitis grupės“ vadovas negailėjo kritikos „Nord Pool“ biržos kainų algoritmams.

„Tie algoritmai puikiai veikia taikos sąlygomis, bet kai išėjome į realybę, kai kainos pakyla dešimtimis kartų, kai kur saugikliai neatlaiko. <...> Elektros rinkos dizainas ir kaip veikia biržos visoje Europoje ganėtinai skiriasi nuo to, kaip energetika veikė tarybiniais metais ir dabar veikia Rusijoje“, – akcentavo jis.

Pasak D. Maikštėno, Lietuva per ilgai buvo priklausoma nuo importuojamos energijos. Jo teigimu, Lietuvoje reikia sparčiai vystyti gamtai draugiškos žaliosios elektros energijos gamybą.

„Turime labai sparčiai išvystyti žalią gamybą, nes Lietuva ir visas regionas chroniškai priklausomas nuo importo. Mes čia esame padarę didelius nusikaltimus prieš šalį, kad taip vėlavome vystyti žalią gamybą.

Visiems buvo labai malonu ir patogu gyventi naudojant pigų skandinavišką ir rusišką importą. Dabar mes valgome to malonumo pasekmes“, – teigė jis.

„Ignitis grupė“, nors dabar turi skolų, per pastaruosius metus sustiprino įmonės akcinį kapitalą, akcentavo D. Maikštėnas.

„Per daugiau nei 2 metus mes sustiprinome savo kapitalą 0,5 mlrd. eurų listinguodami įmonę ir į ją pritraukdami. Mes turime kuo greičiau akceleruoti (žalios energijos – aut. past.) gamybą, tam reikia mums sustiprinti akcinį kapitalą. Ar galime viską daryti tik skolos sąskaita? Per plauką. Bet jeigu per dešimtmetį, kai vystysime investicinius projektus, įvyks nors 1 krizė, mes be sustiprinto kapitalo negalėsime įgyvendinti. <...> Dabar atėjome į energetinį karą – kitos apimties, kito lygio krizę. Bet jeigu nebūtume prikaupę to kapitalo, dabar būtume labai blogoje situacijoje“, – apibūdino D. Maikštėnas.

