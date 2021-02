Ignalinos rajono savivaldybė skelbia: Covid-19 statistika yra klaidinga

Savivaldybės oficialiame socialinės paskyros puslapyje rašoma, kad pateikta Covid-19 statistika iškreipia epidemiologinę situaciją šalyje.

Be to, priduriama, kad per dvi dienas sumažėjo net 77 sergančiųjų.

„Klaidinga COVID-19 statistika iškreipia realią situaciją

Ignalinos rajono savivaldybės vadovai šių metų sausio mėnesį suabejojo oficialiai pateikiama asmenų, sergančių Covid-19 liga, statistika.

Sausio 28 dieną ji skelbė, kad rajone serga 147 žmonės. Patikrinus sąrašus, rasta nemažai klaidingos informacijos. Sąraše vis dar buvo jau pasveikę savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės įstaigų darbuotojai. Buvo kreiptasi į Visuomenės sveikatos centrą, medicinos įstaigas. Per dvi dienas sergančių sumažėjo iki 77.

Šiandienos, vasario 9-osios, duomenimis sergančiųjų rajone yra 50, tačiau ir tarp jų esama asmenų, jau pasveikusių ir einančių į darbą.

Ignalinos rajono savivaldybė kreipiasi į statistiką rengiančias institucijas, specialistus ir prašo atsakingai žiūrėti į savo darbą, nes reali situacija lieka neatskleista ir žmonės klaidinami, iškreipiama situacija rajone ir Lietuvoje“, – rašė savivaldybės atstovai.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po Covid-19 statistikos nesutapimų šurmulio visuomenėje, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė antradienį paskelbė, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovai nenori savivaldybei teikti informacijos.

Kaip rašė merė, šiuo metu Širvintų rajono savivaldybei duomenys apie Covid-19 statistiką nėra suteikiami.

„Serga“ ir nuo spalio

Štai Kretingos meras Antanas Kalnius, pasekęs Širvintų rajono merės pavyzdžiu, ir patikrinęs sergamumo duomenis taip pat liko gerokai nustebęs.

Kaip teigė jis, peržiūrėjus Kretingos rajone sergančiųjų koronavirusu oficialius sąrašus, pateikiamus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacinėje sistemoje, rasta nemažai neatitikimų. „Sistemoje nurodoma, kad šiuo metu Kretingos rajone serga beveik 450 asmenų.

Tačiau tik kiek daugiau nei 230 koronavirusas patvirtintas šiemet, t. y. nuo sausio 1 dienos. Likusiems gi koronavirusas patvirtintas dar praėjusių metų gruodį, lapkritį ar net spalį. Manau, kad kaip ir jūs, taip ir aš netikiu, kad visi jie serga iki šiol.

Tad šiandien pirmiausiai susisiekėme su rajono gydymo įstaigomis, kad šeimos gydytojai dar kartą sužiūrėtų, ar visi jų pasveikę pacientai yra suvesti į sistemą“, – skelbė jis.

Ministras problemą mato Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigė, kad ši sistemų „nesusikalbėjimo“ problema žinoma ir dėl to yra dirbama.

„Šiuo metu intensyviai dirbame dėl tam tikrų techninių aspektų ir apskritai statistikos metodikų. Ir jei viskas bus pagal planą, tikimės dar šį ketvirtadienį jus pakviesti pokalbiui ir pristatyti naujoves, kaip yra ruošiamasi atverti duomenis ir įvesti didesnio aiškumo šioje srityje. Bet taip, tai yra problema ir, tikiu, kad ją išspręsime“, – po Vyriausybės pasitarimo kalbėjo jis.