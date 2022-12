Ieškote antrosios pusės? Psichologas atskleidė, kokie didžiausi pavojai tyko pažinčių svetainėse

Psichologas sako, kad bet koks virtualių tinklų pagalba kuriamas santykis yra apgaulė. Žmonės, kurie naudoja programėles gali būti linkę apsimesti tuo, ko nėra, o dialogai kartais gali būti arogantiški arba agresyvūs. Vyras sako, kad nieko panašaus nenutiktų realybėje, nes tinderio ar kitų pažinčių programėlių lauke žmogus praranda suvokimą apie santykius ir ieško paguodos arba pigaus dėmesio.

„Bet koks virtualus, vadinkime, santykiams alternatyvus variantas, žmogų šiek tiek užliūliuoja ir duoda ne visai adekvatų supratimą apie tikrovės santykius. Nes per tinderį, ar kitokią panašią pažinčių programą, žmogus elgiasi atsainiau. Aš manyčiau, kad gali kažkaip tiesmukiškiau reikšti nepasitenkinimą – patinka ar nepatinka. Ta prasme, yra tam tikra saugumo būsena, kurioje atrodo, kad mes valdome situaciją ir dėl to elgėmės galbūt labiau arogantiškai, agresyviai. Tikrovėje, aš abejoju, kad žmogus taip pasakytų akis į akį: „žinai, kitas, tu man nepatinki“. Vakarėlyje pavyzdžiui gyvai prieitų ir sakytų – „laba diena, aš noriu susipažinti“: „ne tu man nepatinki“. Taip turbūt nebūtų.

Turbūt yra problema, kad tokiose interakcijose žmonės, kuriems pasako „tu nepatinki“, gali įsiskaudinti, kaip tarsi tai būtų realybė. Žmonės pervertina tą neigiamą reakciją arba teigiamą reakciją. Aš sakyčiau, reiktų paprasčiau žiūrėti. Tai yra pigesnės akcijos arba vertė to dėmesio arba jo stokos nebuvimo tų momentų yra pigesni negu mums atrodo“, – kalbėjo psichologas.

Pažinčių programėlės sukuriama iliuzija yra orientuota į paguodą arba vidinio „aš“ patenkinimą. Psichologas įvardina, kodėl sukurta įvaizdžio ir bendravimo iliuzija ir žmonės gali manyti, kad partnerių variantai yra neišsenkantis šaltinis.

„Aš manau, gali paveikti, nes tie socialiniai tinklai ar internetas, įvairios programėlės – tai jos sukuria iliuziją, kad yra kažkoks milžiniškas pasirinkimas variantų, kad tai yra kažkokia milžiniška nuotakų ar merginų kolekcija, ar ten vaikinų, ar galimybių. O realiai, tai yra ne visai taip, kadangi iš to visko, kas ten vyksta, tik nedidelis labai procentas įvyksta realiai, bent jau kiek tenka girdėti. Bet tai yra tokia savipaguodos forma, apgaulės forma. Manau, yra daug maloniau galvoti, kad aš patrauklus, kad aš turiu daug variantų, negu, kad aš niekam neįdomus, niekam nerūpiu. Čia tokie du kraštutinumai ir abu nėra teisingi.

Kažkur perskaičiau tokią mintį, kad ir koks žmogus sau atrodo bjaurus ir nepatrauklus, – nors vienam procentui esančių gyventojui patiksi. Vadinasi, yra aštuoni milijonai žmonių, kur tu vis tiek būsi kažkodėl ir dėl kažkokių motyvų patrauklus kažkam. Tai savotiškai ir paguodžia, galbūt tos technologijos, internetas apskritai, kad mes galime susisiekti su labai daug žmonių iš viso pasaulio ir tarsi atsirinkti – tai galbūt ir teigiamas aspektas. Žinoti, kad mes galim atsirinkti pagal pomėgius, pagal kažkokį psichologinį tipą, dabar atsiranda galimybė atsirinkti panašumus, todėl surasti antrą pusę daug efektyviau. Su ta paieška žmonės dažnai elgiasi, kaip minėjau, gana arogantiškai ir atsainiai, o tas menamas kandidatas realiai dažniau yra iliuzija negu tiesa“, – pridūrė vyras.

E. Šidlauskas: „Daugelis žmonių iš tikrųjų jau yra nebeįgalūs realiai susipažinti“

Psichologas teigia, kad tarp žmonių atsiranda susvėtimėjimas, žmonės praranda bendravimo įgūdžius ir įpročius.

„Daugelis žmonių iš tikrųjų jau yra nebeįgalūs realiai susipažinti. Aš su tuo dažnai susiduriu, jie nebemoka užkalbinti, jie nežino, kaip užkalbinti ir užmegsti ryšį, gyvą ryšį, gyvai kažkur bare ar gatvėje, ar parodoje, bet kur – nebemoka. Ir čia yra toks įdomus momentas, aš, manyčiau, kad mes turime savotišką socialiai neįgalių žmonių visuomenę ir tie kurie turi tos komunikacijos įgūdžius jiems atsiveria praktiškai beribės galimybės realiai susipažinti, ta prasme, jie bet kokį žmogų truputėlį pašildę emociškai, pakalbinę, kažkaip nuperka savo dėmesiu, nes tas žmogus to niekada negauna ir jis turi tik tą pigų virtualų dėmesį. Aš manau, kad jo vertė vis tiek yra mažesnė, galima turėti milijoną draugų internete, bet atsiradus vienam tikram jis nusvers. Čia tas pats, kaip turėti šimtą virtualių merginų ir vieną tikrą, arba vieną vaikiną. Manau, aišku, ką pasirinks standartinis žmogus, ar ne?

Dabar didelė laimė visokiems vagims, sukčiams ir taip toliau, nes žmonės yra praradę tą budrumą, pastangumą, dėmesingumą tikrovėje. Taip pat jie vis mažiau yra socialūs, tarsi susvetimėję, atitolę ir tada bet kuris toks aktyvesnis, sakyčiau, socialesnis, gudresnis žmogus realiai gali minkyti iš jų kaip iš molio realiai bet ką, manau, sukčiai taip ir daro, ir kaip jie išvilioja tuos pinigus, pilna tokių istorijų – būtent per tą žmonių vienatvę, per tą jų pažeidžiamumą, manipuliuoja ir nuperka, padaro ką nori su jais“, – svarstė E. Šidlauskas.

Pašnekovas paaiškino, kodėl žmonės renkasi nenaudoti tinderio arba priešingai, kokias būdais merginos pritraukia dėmesį.

„Gali būti daug atsakymų, kodėl taip nutinka, bet bendrąja prasme tendencija yra tokia, apskritai su viskuo taip yra, ne tik su tinderiu ar su kažkuo dar, kad technologijos suteikia komfortą ir tai yra savotiški protezai, kurie pavaduoja, palengvina gyvenimą. Čia tas pats, kas, pavyzdžiui, nebūdavo automobilio – aš eidavau iš Vilniaus į Kauną pėsčias. Dabar atsirado automobilis – tai būtų keista ir kvaila eiti pėstute, kai turiu automobilį ir per valandą galiu nuvažiuoti. Kkiekviena ta technologija, kiekvienas progresas, pagrįstas tuo, kad palengvina žmogaus gyvenimą, o tas palengvinimas nuperka. Dėl to paskui labai sunku atsisakyti to komforto, tokio patogumu, mygtuko paspaudimu, aš tarsi jau turiu draugę arba draugą, aš jau susipažinau. Tai kur lengviau gali būti? Aišku, ateityje gal bus dar lengviau.

Kodėl kitas žmogus nesinaudoja, manau yra dalis žmonių, kurie apskritai konservatyvūs ir nusiteikę prieš bet kokias naujoves, jų vengia, bijo, laiko tai kažkokia pavojinga veikla ar terpe. Gali būti ir kažkokia religinė, kultūrinė dogma, kuri draudžia. Yra daug žmonių, kurie turi neigiamas nuostatas į kažką ir tai nebūtinai yra racionalu.

Kitas dalykas, kiti nėra tiesiog išbandę ir jie nesupranta, ką praranda. Gali būti daug variantų, kodėl atsisako naudoti tokio tipo programėles: galbūt nusivylė, galbūt jie įdėjo kažkokią ne tokią anketą, pralaukė visą mėnesį, niekas nepakvietė niekur – žmogus nusivylė ir sako „man nereikia ir čia nieko gero“, o galbūt tiesiog kažką ne taip padarė.

Yra statistika, kad tam tikras procentas susilaukia dėmesio programėlėse, o kiti – ne. Ir pavyzdžiui, kai kurios merginos, kaip suprantu, susilaukia dėmesio po keliasdešimt žinučių per dieną, o kažkas išvis negauna. Nes įdeda kažkokią nuotrauką su paryškinta figūra, o kita kuklesnė – ir viskas. Tie jaunuoliai reaguoja į atidengtą krūtinę ir ji gauna daug dėmesio, o kita moteris, ji galbūt ir graži, bet ne tokia fotogeniška, arba ne taip vulgariai nusifotografavusi ir ji išvis negauna to dėmesio ir mano, kad nesąmonė šis tinklas“, – pasakojo jis.

Vis tik tokios platformos tampa nauju ir madingu pažinčių ieškojimo būdu. Tačiau, kur tokios pažintys nuveda, ar gali užsimegzti tikri ir nuoširdūs santykiai? Psichologas sako, kad visas vaizdo ir aprašymo algoritmas veikia vienu principu, tačiau tokios draugystės, kuomet viskas primena spektaklį, neturi išliekamosios vertės, nes žmonės linkę užsidėti kaukes.

„Reiktų pasakyti iš karto gal, kad – ne, neįmanomi tokie santykiai. Nes ką mes matome – tai yra būtent susikurta rolė, kaukė. Tai yra kažkoks iliuzinis avataras, nuotrauka, kuri galbūt modifikuotų, tačiau charakteristikos, kurias aš pats susigalvoju, neaišku, kiek jos tikslios, esmė, kad ši kaukė arba rolė, arba buvimas, kuo nesi, tai užkerta kardinaliai galimybę užmegzti tikrą santykį, nes santykiai yra visų pirma emociniai dalykai, kažkokia tai reakcija į tai, kas įvyko su tuo žmogumi, mano reakcija – džiaugsmas, liūdesys, bet kas. Tik per atsivėrimą, apsinuoginimą, kaukės nusiėmimą susikuria intymumas, tai mes vadiname ryšiu, galbūt netgi meile. Tai atsiranda iš atvirumo intymumo – jo nėra, nes čia spektaklis, daugiau veikia režisūriniai dalykai, taip tai yra įdomu, kažkokia atrakcija, bet kartu tai yra ir fikcija, dėl tos kaukės nėra tikrumo, nes niekas nerodo savęs tikro, o tai reiškia, kad neužmezgami jokie tikri santykiai ir tai neturi jokio išliekamojo efekto. Tai tiesiog pramoga, atsidariau, „pasvaipinau“ ir užsidariau,“ – mintimis su tv3.lt dalinosi E. Šidlauskas.