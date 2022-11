Atskleidė, kiek kartų per savaitę mylisi poros: atsakymas nustebins

Neretai seksualiniai santykiai poroje kartas nuo karto priverčia susimąstyti, ar iš tiesų juose yra viskas gerai ir poroje jaučiate abipusį pasitenkinimą.

„Žmonės turi per daug lūkesčių svarstydami, kaip iš tiesų „turėtų“ atrodyti jų seksualinis gyvenimas, Tačiau neretai nutinka taip, kad tokie lūkesčiai, kurie sukelia pasakų iliuziją, visai neatitinka realaus gyvenimo“, – sakė dr. Loganas Levkoffas, Niujorko universiteto mokslų daktaras, nagrinėjantis žmonių supratimą į seksualumą.

Kaip dažnai žmonės mylisi?

Kalbėdamas apie seksą ir tai, koks yra jo skaičius, mokslų daktaras teigia, kad nėra vieno teisingo atsakymo, kadangi visų porų santykių modelis ir poreikiai yra skirtingi.

Kalbėdamas apie seksualinio gyvenimo „būtinumą“, jis omenyje turi tai, kad žodis „būtinas“ yra tai, kas nusako jūsų ir jūsų partnerio pasitenkinimą, poreikius.

2017 m. atliktas tyrimas, pasirodęs Seksualinio elgesio archyvuose, atskleidė, kad vidutinis suaugęs žmogus seksu mėgaujasi 54 kartus per metus, o tai prilygsta maždaug vienam kartui per savaitę. Tačiau, tokia statistika yra kur kas mažesnė, lyginant su tyrimu, kuris buvo atliktas 1990-aisiais, mat tuo metu buvo nustatyta, kad poros per metus mylisi kur kas daugiau.

Įdomu tai, kad kitas tyrimas, kuris buvo paskelbtas „Social Psychological and Personality Science“ žurnale ir jame dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. amerikiečių, atskleidė, kad vienas kartas sekso per savaitę yra tikras „aukso viduriukas“, užtikrinantis abiejų partnerių pasitenkinimą ir laimę.

Visgi, poros, kurios mylėjosi dažniau nei kartą per savaitę, neatskleidė, kad yra kur kas laimingesnės nei kiti, o tos, kurios mylėjosi rečiau nei kartą per savaitę, teigė, kad neretai jaučia mažesnį pasitenkinimo lygį.

Seksualinio intymumo svarba

Teigiama, kad seksualinis intymumas yra gyvybiškai svarbus bet kuriuose santykiuose, nes jis suteikia ne tik malonius jausmus, tačiau ir užtikrina geresnę santykių kokybę, rašoma nbcnews.com.

„Artumas ir ryšys yra žmogaus poreikis. Ilgalaikiuose santykiuose yra be galo svarbu kurti ryšį ar bandyti jį atkurti prigesus ugniai per seksą, nes lytinio akto metu išsiskiriančios smegenų cheminės medžiagos dar labiau jį stiprina“, – aiškina Niujorke dirbantis licencijuotas klinikinis psichologas dr. Sanamas Hafeezas.

Su šia mintimi sutinka ir dr. L. Levkoffas, kuris priduria, kad seksas taip pat ne visada turi apsiriboti ties lytiniais santykiais. Fizinis intymumas, įskaitant glaustymąsi, oralinį ir rankinį stimuliavimą bei dalijimąsi seksualinėmis fantazijomis, prisideda prie šio ryšio kūrimo.

Kalbėdamas jis taip pat primena, kad dienos pabaigoje poros dėmesys turėtų būti sutelktas ne į „būtino sekso skaičiaus“ pataikymą, o į abiejų partnerių poreikių tenkinimą ir poros intymumo ryšį.