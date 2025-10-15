Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į pinkles pakliuvęs Žemaitaitis rėžė: „Ir durniui aišku“

2025-10-15 11:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 11:53

Savaitgalį „Youtube“ kanalo „Nešvankiai“ kūrėjai pasidalino vaizdo įrašu, kuriame jie apgavo „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, kurį jie pasikvietė sudalyvauti netikroje laidoje. Galiausiai Seimo nariui buvo įteiktas ir „mulkio“ apdovanojimas. Visgi pats R. Žemaitaitis teigia žinojęs, kad laida yra apgaulė ir specialiai joje sudalyvavęs. 

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas (nuotr. YouTube)
7

Savaitgalį „Youtube" kanalo „Nešvankiai" kūrėjai pasidalino vaizdo įrašu, kuriame jie apgavo „Nemuno aušros" lyderį Remigijų Žemaitaitį, kurį jie pasikvietė sudalyvauti netikroje laidoje. Galiausiai Seimo nariui buvo įteiktas ir „mulkio" apdovanojimas. Visgi pats R. Žemaitaitis teigia žinojęs, kad laida yra apgaulė ir specialiai joje sudalyvavęs. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose išplito žinia, kad dar kartą buvo apgautas R. Žemaitaitis, kuris sutiko sudalyvauti netikroje neva LRT organizuotoje laidoje, o filmuota medžiaga galiausiai buvo pasidalinta „Youtube“ platformoje. 

Visgi šį kartą R. Žemaitaitis žurnalistams teigė, kad apie apgaulę jis žinojo.

„Ir durniui aišku buvo. Tai faktas, kad niekada LRT nerašo, niekada gyvenime, skambina. Antras dalykas paštas – gmailinis (baigėsi @gmail.com – tv3.lt),  darbuotojo tokio net nėra ir mes iškart pasitikrinom su kolegomis. Todėl žinojom, kad provokacija“, – tvirtino R. Žemaitaitis.

„Mes jiems po laidos padėkojom. Ačiū, sakom, buvot geri aktoriai“, – pridėjo jis. 

O paklaustas kodėl nuėjo filmuotis, jei neva žinojo, kad tai yra apgaulė, R. Žemaitaitis aiškino, kad tai padarė specialiai. 

„Tai specialiai nuėjau pažiūrėti, kad būtų provokacija. Tai tam ir eini į priešingą televiziją, į priešingą kompaniją ir tu nebijai. Čia yra vienas iš moderniausių politikos instrumentų, kuriuos naudoja amerikonai, prancūzai. Kada atlieka oponentai tavo provokaciją, tu turi sudalyvauti taktiškai, etiškai išdalyvauti toj laidoj, neparodyti, kad tai yra feikas (klastotė – tv3.lt), tvarkingai atsakyti į klausimą ir parodyt po to, kaip jie bando su tavim susidoroti“, – sakė jis. 

Tai jau ne pirmas kartas, kada „Nemuno aušros“ lyderis įsitraukia į apgavystes. Kartą, apgautas R. Žemaitaitis jau mėgino keliauti į JAV, paskatintas netikro JAV pareigūno, bei bendravo su netikra Agne Širinskiene.

Visuomenės reakcija dvejopa

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas, paklaustas kokį poveikį gali turėti ši apgaulė, turint omenyje, kad tai jau ne pirmas kartas, kada yra apgautas R. Žemaitaitis, teigė, kad tokie dalykai prie Žemaitaičio „nebelimpa“.

„Man atrodo, kad dabar jau šitie dalykai nebelimpa prie Žemaitaičio, nes ta publika, kuri jį mėgsta ir už jį balsuoja, tikrai žiūri į tai, kaip į pašaipą arba netgi kai kas, girdėjau, sako, kad čia tyčiojasi iš žmogaus. Dėl to jie iš karto mobilizuojasi jį (R. Žemaitaitį – tv3.lt) ginti.

O kita ta grupė, kuri Žemaitaičio nemėgsta, jie gauna dar vieną dozę ir dar vieną progą iš jo pasijuokti ir ir pasakyti, žiūrėkite, koks šitas politikas iš tiesų yra“, – komentavo L. Kontrimas.

„Tokie jo atėjimai, arba jis supranta ir tyčia tai daro, nes žino, kad tai nepatiks jo rinkėjams, arba gal jis neturi kokio gero frakcijoje arba savo patarėjo, kuris filtruotų tokius dalykus“, – pridėjo komunikacijos specialistas. 

Įrašu pasidalino savaitgalį

Kanalo kūrėjai vaizdo įrašu pasidalijo sekmadienį, spalio 12 d.

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas

„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – rašoma prie pasidalinto įrašo.

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas (nuotr. YouTube)

Kanalo kūrėjai pakvietė R. Žemaitaitį susitikti interviu, kurį davė neegzistuojančiai laidai bei gavo apdovanojimą.

R. Žemaitaitis vaizdo įrašė susitiko su netikru žurnalistu, kuriam atsakinėjo į įvairius klausimus apie vaikystę, galiausiai prie jo priėjo netikra gerbėja, kuri teigė, kad už jį balsavo. 

Vaizdo įraše prie R. Žemaitaičio taip pat priėjo ir kanalo kūrėjas, kuris apsimetė benamiu, jo paprašė pinigų. Tačiau šis atsisakė tai padaryti.

„Jeigu duosiu, mane iš karto apkaltins papirkinėjimu“, – atsakė R. Žemaitaitis.

Interviu kulminacija tapo apdovanojimas – statulėlė. 

„Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo apdovanojimas“, – rašoma ant apdovanojimo, kurį vaizdo įrašo kūrėjai iššifravo į žodį „mulkis“.

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas (nuotr. YouTube)

Interviu žiūrėkite čia:

