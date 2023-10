Į Baltarusiją su vaikais susiruošusiems Vilčinskams – pasieniečių įspėjimas ir bauda

Ketvirtadienį į Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardą atvykusiam Mindaugui Vilčinskui skirta subendrinta 425 eurų bauda.

„Ją asmuo privalo sumokėti iki spalio 27 dienos“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

M. Vilčinskas administracine tvarka nubaustas už automobilio vairavimą su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu, nepaklusimą teisėtam ir aiškiai išreikštam pasieniečių reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, statutinio valstybės tarnautojo teisėto nurodymo nevykdymą bei pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą.

Jo sutuoktinė I. Vilčinskienė nubausta įspėjimu už pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimą – buvimą pasienio ruože be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Teisėsaugos ieškomą sutuoktinių porą su vaikais pasieniečiai sulaikė rugpjūčio 2-ąją, rytiniame šalies pasienyje. Įtariama, kad teismo sprendimu globos įstaigoje apgyvendintus mažamečius savavališkai pasiėmę tėvai ketino juos neteisėtai išvežti į Baltarusiją.

Tą dieną VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų užkardos pareigūnai, vykdydami tarnybą Ignalinos rajone prie Kačergiškės kaimo, sustabdė patikrinti automobilį „Ford Focus“ su vokiškais registracijos numeriais. Automobiliu be vairuotojo kaip keleiviai vyko dar du suaugę asmenys ir trys mažamečiai vaikai.

Mašiną vairavęs M. Vilčinskas, paprašytas pateikti dokumentus, į pasieniečius prabilo vokiškai ir pateikė penkių asmenų dokumentus.

Pareigūnams tikrinant dokumentus duomenų bazėje, paaiškėjo, kad jie yra netikri. Supratęs pasieniečių įtarimą, automobilį vairavęs vyras dideliu greičiu pajudėjo iš vietos ir spruko link valstybės sienos.

Pasieniečiai bėglius pavijo maždaug už kilometro prie pat valstybės sienos ir juos sulaikė. Sprukusiam automobiliui kelią pastojo fizinis barjeras ir pelkė, kurioje mašina įklimpo.

Pasieniečiai išsiaiškino, kad automobilį vairavęs 42-ejų vyras ir kartu vykusi 40-ies metų moteris yra kauniečių sutuoktinių pora, kurių ieško policija.

Sulaikytame automobilyje buvo ir dar vienas suaugęs asmuo, tada nepateikęs asmens dokumentų.

Visi asmenys buvo sulaikyti ir perduoti atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.

Rugsėjo 1-ąją Kauno apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo Vilčinskai pripažinti kaltais dėl savo vaikų pagrobimo ir kėsinimosi neteisėtai pereiti valstybės sieną. Šis sprendimas buvo priimtas šalims nedalyvaujant.

Tačiau porai reikalaujant, Kauno apygardos teismas patenkino jos prašymą surengti teismo posėdį.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų baudžiamuoju įsakymu M. Vilčinskui buvo skirta 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieniems metams, tuo metu taikant intensyvią priežiūrą.

Be to, jis įpareigotas per keturis mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, sudalyvauti elgesio pataisos programose.

Panaši bausmė skirta ir I. Vilčinskienei, tik jos arešto bausmė atidėta dešimčiai mėnesių.

Baudžiamasis įsakymas dar nėra įsiteisėjęs.

M. ir I. Vilčinskai liepos 18 dieną Kaune, iš vaikų gerovės centro „Pastogė“, pagrobė tris 5, 7 ir 9 metų amžiaus savo vaikus.

Trys vaikai iš tėvų teismo sprendimu buvo paimti gegužę, nes nelankė ugdymo įstaigų, buvo nesudarytos sąlygos socializuotis, patys tėvai teigė nepripažįstantys Lietuvos įstatymų.