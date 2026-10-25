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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti Mediacijos dieną

2026-10-25 15:59 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 15:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siekiant skatinti taikų ginčų sprendimą, dialogą ir susitarimo kultūrą, į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti Mediacijos dieną. Ją siūloma minėti spalio trečiąjį ketvirtadienį. 

Kalendorius (nuotr. Unsplash.com)

Siekiant skatinti taikų ginčų sprendimą, dialogą ir susitarimo kultūrą, į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti Mediacijos dieną. Ją siūloma minėti spalio trečiąjį ketvirtadienį. 

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Tai numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius kartu su kitais frakcijos kolegomis. 

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Pasak iniciatyvos autoriaus, taikus ginčų sprendimas, pagarbus dialogas atitinka Atmintinų dienų įstatyme įtvirtintą tokios dienos paskirtį – visuotinių vertybių propagavimą. 

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Tikimasi, kad įteisinus Mediacijos dieną visuomenė bus daugiau informuota apie mediacijos paskirtį, principus ir taikymo galimybes, atsiras švietėjiškos valstybės institucijų, teismų, mediatorių profesinės bendruomenės iniciatyvos. 

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„Įstatymo projekto tikslas – įtvirtinti aiškią nacionalinę Mediacijos dieną, sudaryti prielaidas nuosekliam visuomenės švietimui apie mediaciją ir jos galimybes, skatinti ginčus spręsti dialogu ir susitarimu bei pažymėti mediatorių indėlį į taikų ginčų sprendimą“, – dokumento aiškinamajame rašte sako A. Radvilavičius. 

Minėti Mediacijos dieną siūloma trečiąjį spalio ketvirtadienį, nes tai yra 2005 metais inicijuota tarptautinė Konfliktų sprendimo diena (angl. Conflict Resolution Day).

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Mediacija Lietuvoje yra įstatymu reglamentuotas ginčų sprendimo būdas. Mediacijos įstatymas nustato pagrindines civilinių ir administracinių ginčų mediacijos sąlygas, vykdymo tvarką, privalomosios ir teisminės mediacijos ypatumus. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo nuostatos dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2025 m. veiklos ataskaitos duomenimis, iš 7 tūkst. 938 per metus baigtų mediacijų daugiau nei 3  tūkst. ginčų baigėsi taikiai. 

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Lietuvos teismų duomenimis, 2025 m. baigti 1 tūkst. 95 teisminės mediacijos procesai ir sudarytos 575 taikos sutartys. 

Šiuo metu atmintinų dienų sąraše nėra Mediacijos dienos. 

ELTA primena, įstatymas numato, kad  atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.

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