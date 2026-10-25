Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti Mediacijos dieną

Tai numatančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius kartu su kitais frakcijos kolegomis.
Pasak iniciatyvos autoriaus, taikus ginčų sprendimas, pagarbus dialogas atitinka Atmintinų dienų įstatyme įtvirtintą tokios dienos paskirtį – visuotinių vertybių propagavimą.
Tikimasi, kad įteisinus Mediacijos dieną visuomenė bus daugiau informuota apie mediacijos paskirtį, principus ir taikymo galimybes, atsiras švietėjiškos valstybės institucijų, teismų, mediatorių profesinės bendruomenės iniciatyvos.
„Įstatymo projekto tikslas – įtvirtinti aiškią nacionalinę Mediacijos dieną, sudaryti prielaidas nuosekliam visuomenės švietimui apie mediaciją ir jos galimybes, skatinti ginčus spręsti dialogu ir susitarimu bei pažymėti mediatorių indėlį į taikų ginčų sprendimą“, – dokumento aiškinamajame rašte sako A. Radvilavičius.
Minėti Mediacijos dieną siūloma trečiąjį spalio ketvirtadienį, nes tai yra 2005 metais inicijuota tarptautinė Konfliktų sprendimo diena (angl. Conflict Resolution Day).
Mediacija Lietuvoje yra įstatymu reglamentuotas ginčų sprendimo būdas. Mediacijos įstatymas nustato pagrindines civilinių ir administracinių ginčų mediacijos sąlygas, vykdymo tvarką, privalomosios ir teisminės mediacijos ypatumus. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo nuostatos dėl privalomosios mediacijos šeimos ginčuose.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2025 m. veiklos ataskaitos duomenimis, iš 7 tūkst. 938 per metus baigtų mediacijų daugiau nei 3 tūkst. ginčų baigėsi taikiai.
Lietuvos teismų duomenimis, 2025 m. baigti 1 tūkst. 95 teisminės mediacijos procesai ir sudarytos 575 taikos sutartys.
Šiuo metu atmintinų dienų sąraše nėra Mediacijos dienos.
ELTA primena, įstatymas numato, kad atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
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