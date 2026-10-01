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TV3 naujienos > Verslas

„Siemens Energy“ ir „Tetas“ susitarė dar pusmečiui pratęsti mediaciją dėl 12 mln. eurų pretenzijos

2026-10-01 07:39 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 07:39
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Vokietijos koncernui „Siemens Energy“ pernai pateikus daugiau nei 12 mln. eurų pretenziją valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros bendrovei „Tetas“ ir įmonėms bandant ginčą spręsti taikiai – neteisminės mediacijos būdu – šis procesas pratęstas dar pusmečiui, BNS pranešė „Epso-G“. 

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)

Vokietijos koncernui „Siemens Energy“ pernai pateikus daugiau nei 12 mln. eurų pretenziją valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros bendrovei „Tetas“ ir įmonėms bandant ginčą spręsti taikiai – neteisminės mediacijos būdu – šis procesas pratęstas dar pusmečiui, BNS pranešė „Epso-G“. 

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„Tetas“ su „Siemens“ pasirašė susitarimą, kuriuo mediacija pratęsta iki 2027 metų kovo 31 dienos“, – BNS pranešė įmonė.

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„Mediacijos terminas pratęstas bendru šalių sutarimu, kad būtų daugiau laiko įvertinti galimus ginčo sprendimo būdus. Laikydamiesi konfidencialumo įsipareigojimų, konkrečių termino pratęsimo aplinkybių ir derybų eigos nekomentuojame“, – komentare BNS sakė „Teto“ vadovas Ovidijus Martinonis. 

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Mediacijos terminas pratęstas dar pusmečiui

Anksčiau mediacija buvo pratęsta iki šių metų kovo 31 dienos, vėliau – iki rugsėjo 30 dienos.   

„Tetas“ buvo vokiečių subrangovas ypatingos strateginės svarbos Lietuvos projekte įrengiant elektros tinklų sinchronizavimui su Vakarais būtinus kompensatorius trijose pastotėse.

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Tai, jog „Tetas“ ir „Siemens Energy“ derasi dėl 12,2 mln. eurų pastarojo pretenzijos, šiemet gegužę BNS patvirtino Vokietijos koncernas ir buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

BNS rašė, jog „Siemens Energy“ 2021 metais gavo daugiau nei 100 mln. eurų vertės „Epso-G“ valdomos įmonės „Litgrid“ užsakymą pagaminti sinchroninius kompensatorius trims šalies pastotėms ir kaip subrangovę pasamdė „Tetą“. 2025 metų pabaigoje pastaroji gavo „Siemens“ pretenzijas dėl 9,11 mln. eurų nuostolių atlyginimo ir 3,1 mln. eurų delspinigių.  

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„Teto“ vadovas Ovidijus Martinonis anksčiau BNS teigė, jog mediacijos procesas yra konfidencialus, todėl įmonė jo nekomentuoja, tačiau tikisi, kad ginčas bus išspręstas konstruktyviai.

Ž. Vaičiūnas BNS pavasarį sakė, jog sinchroninių kompensatorių įrengimo projektas buvo pakankamai komplikuotas ir sudėtingas, jis vėlavo, tuo metu  visi trys projektai buvo svarbūs 2025 metų vasarį įgyvendinto tinklų sinchronizavimo su Vakarų Europa projekto techniniai elementai.

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Pasak Ž. Vaičiūno, įgyvendinant projektą buvo pretenzijų iš abiejų pusių, o mediacijos procesas ir skirtas tam, kad jos surastų sutarimą, be to, jis išreiškė viltį, kad šalys ras optimalius sprendimus vartotojams ir papildomai Lietuvai nereikės mokėti.

Kaip rašė BNS, pagal 2021 metų pabaigoje pasirašytą apie 106 mln. eurų (su PVM) vertės „Siemens“ sutartį su užsakove „Litgrid“ Vokietijos bendrovė suprojektavo, pagamino ir įrengė tris kompensatorius Alytaus, Telšių ir Neries pastotėse, o „Tetas“ projekte buvo subrangovas – su „Siemens Energy“ jis buvo pasirašęs neskelbiamos vertės sutartis dėl kompensatorių įrengimo projektavimo ir jų statybos. 

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Tačiau darbai vėlavo maždaug metus – pirmi du kompensatoriai Alytaus ir Telšių pastotėse turėjo būti įrengti iki 2023 metų pabaigos, trečiasis – Neries pastotėje Nemenčinėje – iki 2024 metų pabaigos. 

Tačiau Telšių pastotėje jis buvo įjungtas tik 2024 metų spalį, Alytaus – 2025 metų sausį, o Neries – tų metų birželį. 

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Kaip rašė BNS, tai jau ne pirmas „Siemens Energy“ ginčas su partneriais Lietuvoje. Koncernas ginčijosi ir su kita „Epso-G“ grupės įmone – energijos kaupimo įrenginių sistemos operatore „Energy cells“, kuri iš vokiečių ir jų partnerio – JAV grupės „Fluence Energy“ padalinio Vokietijoje reikalavo 9,7 mln. eurų delspinigių už baterijų parkų projektavimo, gamybos ir įrengimo vėlavimą.

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Bendrovės pernai po mediacijos proceso pasirašė taikos sutartį bei pakeitė 15 metų techninio aptarnavimo sutarties esmines sąlygas. 

Pagal 109 mln. eurų vertės sutartį „Siemens Energy“ ir „Fluence Energy“ 2023 metų rudenį įrengė bei aptarnauja keturis 200 megavatų (MW) galios baterijų parkus Vilniuje, Utenoje, Šiauliuose ir Alytuje.

indeliai.lt

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