Anot jos, gyventojų prašant įvardyti tris ministrus, kurių darbą jie vertina geriausiai, K. Budrį nurodė 22 proc. respondentų.
Antroje vietoje atsidūrė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, kurią įvardijo 20 proc. apklaustųjų, trečioje – sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis (15 proc.).
Vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną tarp geriausiai dirbančių ministrų nurodė 13 proc., energetikos ministrą Luką Savicką – 11 proc., krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną – 10 proc. respondentų.
Po 8 proc. apklaustųjų įvardijo teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę, žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką ir susisiekimo ministrą Jurą Taminską.
Po 6 proc. respondentų tarp geriausiai dirbančių ministrų nurodė kultūros ministrą Luką Alsį, aplinkos ministrę Ievą Andriulaitytę bei švietimo, mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę.
Mažiausiai palaikymo – Grikšui ir Valiui
Mažiausiai palaikymo sulaukė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas (5 proc.) ir finansų ministras T. Valys (4 proc.).
Maždaug šeštadalis (17 proc.) apklaustųjų teigė, kad šiuo metu nėra gerai dirbančių ministrų, dar 16 proc. respondentų šiuo klausimu neturėjo nuomonės.
Apklausos dalyviams buvo pateiktos visų 14 Vyriausybės ministrų pavardės, premjero Mindaugo Sinkevičiaus darbo vertinti neprašyta.
„Baltijos tyrimai“ apklausą atliko spalio 23–lapkričio 9 dienomis, jos metu 109 atrankos taškuose apklausta 1020 pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto.
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