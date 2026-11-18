Toks sprendimas priimtas trečiadienį premjero Mindaugo Sinkevičiaus pirmininkaujamoje darbo grupėje Nacionalinės gynybos pramonės plėtrai skatinti ir koordinuoti, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
„Lietuvoje bus kuriama nauja gynybos pramonės projektų vystymo bendrovė, kurios 100 proc. akcijų valdys Finansų ministerija“, – teigiama pranešime.
Gamyklą Radviliškio rajone, Baisogaloje valdo bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Joje Lietuvai priklauso 49 proc. akcijų – Energetikos ministerijai pavaldžios grupės „EPSO-G“ bendrovei „EPSO-G Invest“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, šiuo metu gynybos pramonės projektų vystymas yra fragmentuotas.
Ministerijų vertinimais, gynybos pramonės sutelkimas viename holdinge leis efektyviau naudoti projektų valdymo kaštus, valdyti esamas investicijas ir pritraukti naujus investuotojus.
ELTA jau skelbė, kad valstybinio gynybos holdingo kūrime dalyvauja Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Susisiekimo ministerijos.
Į Lietuvą siekiant pritraukti daugiau gynybos pramonės investuotojų, apie projektus vienijančio bendro holdingo kūrimą kalbėjo dar XIX-oji Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybė.