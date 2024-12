Grožio salonų kainos prieš šventes: štai, kiek moterys sumoka

Pasak ekonomistų, toks brangymetis tęsis ir toliau. Dėl kylančių atlyginimų paslaugos ir toliau sparčiai brangs.

Panevėžietė Edita vienoje iš miesto grožio studijų nusprendė pasilepinti. Prieš artėjančias šventes užsuko pasigražinti – nusidažyti plaukų. Moteris pastebi, kad paslaugos kasmet brangesnės, tačiau į tai dėmesio per daug nekreipia – svarbiausia kokybė.

„Taigi viskas brangsta. Viskas brangiau ir tiesiog prioritetus gali pasidėlioti. Kiekvienai moteriai gražiai atrodyti yra pasitikėjimas savimi ir įvaizdžio dalis. Žinau, kad ateinu į geras rankas, pas gerą specialistę ir tiesiog pasitikiu“, – sako panevėžietė Edita.

„Prieš šventes yra didesnis tas bumas, visi nori būti gražūs. Kai kas turi tradiciją ateiti būtent prieš „naujus“ pasidaryti kažką“, – pasakoja „Oranžinis stilius“ vadovė Aušra Vitkuvienė.

Paskutinį kartą grožio studija kainas kėlė grubiai prieš metus. Moters plaukų kirpimo, dažymo kaina tada padidėjo nuo 50 iki 55 eurų.

„Meistro darbas jau nekyla daug metų, bet kadangi mes negalim paslaugų be kitų dalykų: elektra, vanduo, plaukų nudažyti be dažų, tai ta kaina kyla dėl to, kad kyla tie dalykai“, – aiškina Aušra Vitkuvienė.

Perkamoji galia didėjo

Verslas jau dabar gauna signalų apie nuo kitų metų brangsiančią partnerių produkciją. Dėl to kainas greitai vėl teks kilstelti.

„3, 5, 7 procentai, tikrai ne daugiau“, – tikina salono vadovė.

Naujausi Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad metinė prekių ir paslaugų infliacija nustojo mažėti ir lapkritį viršijo vieną procentą. Kainų augimo tempas po ilgos pertraukos vėl padidėjo.

„Šiemet lietuviai tikrai galėjo džiaugtis viena mažiausių infliacijų Europos Sąjungoje, vidutinė metinė infliacija siekė 6 dešimtąsias procento, ir buvo tik pora valstybių Europoje, kur infliacija buvo žemesnė, bet lapkričio mėnesį yra didelis kainų šuolis“, – komentuoja „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Šiemet vidutinės prekių ir paslaugų kainos augo lėčiau nei algos, gyventojų perkamoji galia didėjo. Prekybos centre kalbinti žmonės prieš didžiąsias metų šventes kainų šiemet nesureikšmina:

„Ar daug pinigų šiemet spėjot išleisti? – Nemažai, nemažai. Šiam momentui virš 200. Nesigilini. Visą laiką norėtųsi, kad būtų pigiau, bet yra kaip yra.“

„Šiaip žmonės tikrai perka, nes Kalėdos toks metas. Tikrai norisi vieną kartą metuose pašvęsti kartu su artimais žmonėmis.“

„Pinigai yra toks dalykas, ekonomika turi suktis, uždirbi pinigus, išleidi pinigus, tada viskas yra gerai. Nereikia gailėti, tai džiaugsmas artimųjų akyse yra geresnis dalykas negu pinigai.“

Minimalus atlygis augs

Tiesa, skirtumas tarp prekių ir paslaugų didelis. Lietuvoje prekės per metus vidutiniškai pigo beveik procentu, tačiau paslaugos vidutiniškai pabrango beveik 6 procentais.

„Tai yra tiesiogiai susiję su darbo sąnaudų augimu. Daugelis profesinių paslaugų, ten pagrindinės sąnaudos yra darbuotojų atlyginimai ir būtent dėl šios priežasties kitais metais matysime įsibėgėjančią infliaciją. Jau sausio mėnesį, tikėtina, infliacija pasieks 2 procentus“, – kalba „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.

„Matome, kad tas infliacijos spaudimas, jis didėja. Ypatingai Lietuvoje, auga sparčiai pinigų kiekis. Palūkanos bus mažinamos, bus labiau nei tikėtasi. Darbo užmokestis auga sparčiau nei tikėtasi. Minimalus atlyginimas augs. Ta visa puokštė faktorių lems, kad ta infliacija artimesnė bus 3, gal net 4 procentams kitais metais“, – teigia „Luminor“ ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Paslaugų kategorijoje smarkiai augo viešbučių ir restoranų paslaugų kainos, beveik dešimtadaliu per metus. Šiek tiek lėčiau brango švietimas bei sveikatos priežiūra.

Panašios tendencijos – kitąmet

Panašias tendencijas Lietuvos gyventojai matys ir kitąmet. Paslaugos brangs greičiau nei prekės.

„Priešingai nei šiemet, ne taip sparčiai didės maitinimo paslaugų kainos, bet daugelis kitų profesinių paslaugų, kur pagrindinė dalis sąnaudų yra atlyginimai, nuo švietimo iki gydymo paslaugų, iki valymo ir įvairiausių kitų profesinių paslaugų, ten tikėtinas didelis kainų augimas sparčiai augant atlyginimams“, – sako Nerijus Mačiulis.

„Minimali alga kyla, didėja viešojo sektoriaus atlyginimai, privatus sektorius net ir susispaudęs, bet sugeba kelti tuos atlyginimus pakankamai sparčiai. Paslaugų kainų infliacija gali būti panašaus lygio kaip šiais metais“, – teigia Žygimantas Mauricas.

Lietuvos bankas prognozuoja, kad kitąmet vidutinė metinė prekių ir paslaugų infliacija svyruos tarp 2 ir 3 procentų.

