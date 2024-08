Gražulis rinkėjų papirkinėjimą traktuoja kitaip: „Dalintis yra sveikintinas dalykas“

Gražulis dar prieš rinkimus pažadėjo tiems žmonėms, kurie jį išrinks į Europos Parlamentą, atiduoti pusę mėnesinio atlyginimo – tai apie 4000 eurų.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Politikas žadėjo atiduoti rinkėjams pusę savo europarlamentaro atlyginimo, kuris siekia beveik 8 tūkstančius eurų į rankas.

„Aš jau pažadėjau savo 50 procentų atlyginimo atiduoti žmonės ir tikrai tą darysiu“, – anksčiau kalbėjo Gražulis.

Petras Gražulis to nesureikšmina, esą geradariu buvo visą gyvenimą. Tiesa, ypač geros valios jam netrūksta prieš pat rinkimus.

„Klausia manęs rinkėjai, ką tu man pažadėsi, sakau – sveikatą, ilgą gyvenimą, kartais pažadėdavau net amžiną gyvenimą, kad tik balsuotų už mane. O dabar tik pusę atlyginimo atiduodu. Anksčiau nebaudė, o dabar baudžia“, – komentavo europarlamentaras.

Sako, kad gali sau tai leisti

Petras Gražulis sako, kad anksčiau rinkėjams žadėdavo visko.

„Pasimelsti žadėdavau, visaip būdavo, kad tik balsuotų už mane“, – tikina Petras.

„Debatų metu į laidos vedėjo klausimą, kad europarlamentaras uždirba daugiau nei prezidentas, ar tai yra teisinga, Gražulis atsakė: atlyginimą nustato Europarlamentas ir jis yra didelis, jei žmonės manimi pasitikės, 50 procentų savo atlyginimo išdalinti žmonėms“, – Gražulį citavo teisės ir tyrimų skyriaus patarėja Ilona Bondzinskienė.

Šį pažadą Gražulis nešiojosi nuo rinkiminės kampanijos pradžios iki pat dabar, kai jau tapo europarlamentaru. Jis žada, kad sukurs komisiją, kuri priims prašymus iš nepasiturinčių asmenų ir juos atrinkę perves dalį atlyginimo. Gražulis sako, kad vien už atvykimą į Briuselį ar Strasbūrą kasdien gauna po 400 eurų, todėl tai gali sau leisti.

„Tai aš be atlyginimo galiu gyventi. Žmonės per mėnesį tiek gauna. Be atlyginimo tokios sumos. Aš manau, kad dalintis yra sveikintinas dalykas. Dar vienas argumentas – aš tą darydavau visada. Gal dėl to rinkdavo. Klaipėdos rajone šimtam, gal net tūkstančiam žmonių esu padėjęs“, – tikino europarlamentaras Gražulis.

VRK sprendimą skųs

Bet panašu, kad tokios Gražulio istorijos apie atvirą širdį rinkėjams neįtikino visų komisijos narių. Jie pripažino, kad Gražulis tokiais pareiškimais papirkinėjo rinkėjus, nors iki šiol nė cento dar jiems nedavė.

„Kiekvienos politinės partijos programa yra pažadai žmonėms. Žinoma, tik tada gali įgyvendinti tuos pažadus, jei išrinktas ir turi valdančią daugumą. Tai lygiai ir aš“, – kalbėjo P. Gražulis.

Paklaustas, ar papirkinėjimu būtų laikoma situacija, jei žmogus eitų į Seimo rinkimus ir žadėtų, kad sumažins mokesčius, jei piliečiai jį išrinks, komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas atsakė paprastai.

„Tokiu atveju nebūtų traktuojama, kaip papirkimas“, – tikino A. Puksas.

Tiesa, Gražulis jau grasina teismu ir VRK sprendimą skųs. Tačiau jei ir teismas pripažins, kad Gražulis papirkinėjo rinkėjus, jisai neteks beveik 9 tūkstančių eurų rinkimų užstato.

„Nu nieko, va gyvas, matot, mažiau biškutį valgysiu, gražesnis būsiu“, – juokauja Gražulis.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.