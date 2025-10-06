Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda pakvietė didžiausias Italijos gynybos kompanijas įsikurti Lietuvoje

2025-10-06 17:47 / šaltinis: BNS
2025-10-06 17:47

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Lietuvos ir Italijos gynybos pramonės forumo metu pakvietė didžiausias Italijos gynybos kompanijas įsikurti Lietuvoje.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

8

Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, kreipdamasis į Lietuvos ir Italijos gynybos įmonių, jas vienijančių asociacijų, abiejų šalių vyriausybių atstovus, prezidentas pakvietė Italijos pramonę „matyti Lietuvą ne tik kaip rinką, bet ir kaip gamybos bei inovacijų partnerę pačiame dinamiškiausiame Europos gynybos regione“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva – naujų technologijų ir gamybos šalis, sparčiai žengianti pirmyn aukštos pridėtinės vertės srityse: elektronikos, lazerių, optikos, dronų ir antidronų technologijų. Esame pasiryžę reikšmingai investuoti į gynybą – nuo kitų metų mūsų išlaidos viršys 5 proc. BVP. Tai kuria naujas galimybes tiek nacionalinės gynybos pramonės augimui, tiek partnerystei su užsienio investuotojais“, – cituojamas G. Nausėda.

„Kaip Romos įkūrėjus, pasak legendos, užaugino vilkė, taip Lietuvos sostinė Vilnius gimė iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno, kuriame geležinis vilkas simbolizavo jėgą ir atsparumą. Šiandien jaučiu, kad mūsų tautos, vienijamos šios dvasios ir istorinio bendradarbiavimo paveldo, yra ties didelių ateities pasiekimų slenksčiu“, – teigė jis.

Pasak Prezidentūros, forumo metu visos trys Lietuvos gynybos srityje veikiančių įmonių asociacijos – Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija, Lietuvos gynybos ir kosmoso pramonės asociacija, Lietuvos gynybos inovatorių pramonės asociacija – pasirašė keturšalį susitarimą su didžiausia Italijos gynybos pramonę vienijančia Italijos gynybos, saugumo, aviacijos ir kosmoso įmonių federacija (AIAD).

Forumo metu prezidentas taip pat susitiko su Italijos gynybos ministru Guido Crosetto ir aptarė konkrečius bendradarbiavimo projektus.

