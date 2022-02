Gitanas Nausėda kreipėsi į rusų karius: „Naikinate tai, kas šventa“

„Kreipiuosi į jus, Rusijos žmonės, kreipuosi į jus, karių, kurie pasiųsti žūti Ukrainoje, motinas. Kreipiuosi į jus, kariai, kurie kariaujate, nežinia kodėl. Kokia šito karo prasmė? Tik dėl to, kad kažkas sėdėdamas prie stalo ant žemėlapio nupiešė žemės gabalą, kurį nori atimti? Gabalėlį žemės, kuris niekada jam nepriklausė, nepriklauso ir nepriklausys. Baisu žiūrėti, kas darosi, baisu žiūrėti, kaip miršta moterys ir vaikai, naikinamos cerkvės. Dėl ko jūs kovojate? Jūs naikinate tai, kas yra šventa kiekvienam slavui, tai yra provoslavybės lopšys, KIjevo Rusia. Sustokit, pagalvokit, ką jūs darote, ką daro jūsų vadovai. Dar ne per vėlu. Nors ir daug blogio pridaryta, bet vis tiek ne per vėlu visa tai sustabdyti“, - kalbėjo G. Nausėda.

Я обращаюсь к вам, люди #России. Еще не поздно. Хотя много зла уже сделано, еще не поздно все это остановить.

I appeal to you people of #Russia. It’s not too late. Even though much evil has been committed, it’s not too late yet to stop all of this. pic.twitter.com/1PLBSAROPg