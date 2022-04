Girtas vairuotojas teisme: negėriau 5 metus, bet šįkart velnias man pakišo koją

Tačiau 2022 m. kovo 2-ąją., apie 15.39 val., Vilniaus vakariniame aplinkkelyje, ties Pavilnionių gatve buvo sustabdytas ,,Volkswagen Passat“, kurį vairavęs tas pats Gintaras K. vėl buvo stipriai apsvaigęs – jam nustatytas 2,44 promilių girtumas.

Šią bylą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė pažeidėjui skirti ilgesnį vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminą. Taip pat nuspręsta konfiskuoti automobilį ,,Volkswagen Passat“, tačiau atleisti vyrą nuo baudžiamosios atsakomybės.

Draugo gimtadienis

Teisme vyras patvirtino, kad kaltinimą jis supranta, kaltę pripažįsta ir sutinka duoti parodymus. Tą dieną jis dirbo netoli Pilaitės mikrorajono esančiame objekte.

Netoliese gyvena jo draugas, kurio tą dieną buvo gimtadienis, taigi po darbo dienos jis užsuko pas minėtą draugą, pas kurį išgėrė apie 250-300 gramų degtinės.

Kadangi jis jautėsi tikrai gerai, be to, jo automobilyje ,,Volkswagen Passat“ buvo daug įrankių, kurių jis nenorėjo palikti automobilio viduje per naktį, todėl vyras nusprendė grįžti namo.

Vairuodamas minėtą automobilį jis lenkė vilkiką, todėl stipriai viršijo leistiną greitį. Būtent dėl šios priežasties jį sustabdė policijos pareigūnai.

Gintaras K. teigė, kad dėl savo veiksmų jis gailisi, šiuo metu mano, kad būtų geriau išsikvietęs taksi ir tokiu būdu grįžęs namo.

Teigė, kad vairuotojo pažymėjimas jam labai reikalingas, nes kelionė į darbą viešuoju transportu jam sukeltų daug rūpesčių: jam tenka anksti keltis, o vykti viešuoju transportu jam tektų su persėdimais.

Būdamas neblaivus jis automobilį vairuoja nebe pirmą kartą: pirmąjį kartą vairuotojo pažymėjimas iš jo buvo atimtas vieneriems metams. Vyras tvirtino, kad po pirmojo įvykio alkoholinių gėrimų jis negėrė penkerius metus, tačiau šį kartą velnias jam pakišo koją.

Teismo argumentai

Teismas pažymi, kad Gintaro K. teisiamojo posėdžio metu duotus parodymus patvirtina kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti duomenys.

Įrodymų pakanka išvadai, kad 2022 m. kovo 2 d. apie 15.39 val. Vilniaus vakariniame aplinkkelyje, Vilniuje, Gintaras K. vairavo automobilį ,,Volkswagen Passat“, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 2,44 promilių neblaivumas.

Teisiamojo posėdžio metu Gintaras K. paprašė būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį sutuoktinės atsakomybei pagal laidavimą, su kuria jie šiuo metu gyvena.

Vyras pabrėžė, kad jųdviejų santykiai yra geri, jie veda bendrą ūkį, yra paėmę 55 tūkst. eurų dydžio paskolą, kartu dažnai važiuoja į sodybą, mėgsta kartu grybauti, uogauti.

Anot vyro, sutuoktinė jam gali padaryti teigiamą įtaką bei padėti nevartoti alkoholio. Gintaras K. pabrėžė, kad šis kartas, kai jis vairuoja transporto priemonę būdamas neblaivus, tikrai bus paskutinis, šis įvykis jam yra tikra tragedija.

Teismas patenkino šį prašymą. Todėl nuspręsta Gintarą K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant jį sutuoktinės atsakomybei pagal laidavimą dvejiems metams be užstato.

Kaip jau minėta, nuspręsta skirti baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti vairuoti kelių transporto priemones trejus metus ir konfiskuoti automobilį ,,Volkswagen Passat“.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.