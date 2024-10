Girtas vairuotojas nulaužė kelio ženklą ir šviesoforą: išsiblaivius laukė finansinės pagirios

Kaltu dėl eismo įvykio pripažinto Rimo laukė dvigubas smūgis. Jis turės atsakyti ne tik dėl to, kad vairavo išgėręs, bet ir privalės atlyginti tūkstantinę žalą.

Šiaulių apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė šios istorijos pusė. Į teismą girtą vairuotoją padavė draudimo bendrovė.

Buvo pareikštas ieškinys, kuriuo prašyta iš atsakovo Rimo priteisti 4 231 eurą siekiantį žalos atlyginimą.

Paaiškinta, kad ieškovė ir atsakovas sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

Ja buvo apdrausta transporto priemonė „Opel“. Bylos duomenimis, būdamas neblaivus, Rimas vairavo šį automobilį ir sukėlė eismo įvykį.

REKLAMA

REKLAMA

Minėto eismo įvykio metu buvo apgadintas kelio ženklas ir šviesoforas. Eismo įvykio kaltininku, pripažintas atsakovas.

Ieškovė dėl šio eismo įvykio išmokėjo 4 231 euro draudimo išmoką padarytai žalai atlyginti. Todėl ieškovė reikalavo priteisti 4 231 eurų iš žalą padariusio atsakovo.

REKLAMA

Guodėsi sunkia padėtimi

Atsakovas Rimas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko, prašė ieškinį atmesti arba reikšmingai sumažinti priteistinos žalos dydį.

Nurodė, kad atsakovas yra neįgalus asmuo, jam yra nustatytas vos 20 proc. darbingumo lygis, sveikatos būklė negerėja, ir ši aplinkybė ateityje išliks nepasikeitusi.

Dėl turimo neįgalumo atsakovo galimybės dirbti ir gauti pajamų yra itin ribotos. Atsakovo pajamos yra nedidelės – apie 200 eurų, iš kurių apie 180 eurų sudaro neįgalumo pensija.

REKLAMA

REKLAMA

Gaunamų pajamų atsakovui vargiai pakanka vaistams ir kitoms būtinosioms išlaidoms. Vyras pabrėžė, kad dėl itin mažų atsakovo pajamų, jis pats prievolės, jei teismas ją pripažintų esant, vykdyti negalėtų, o priverstinis ieškojimas iš atsakovo menkų pajamų taip pat nebūtų įmanomas.

Tikimybė, kad dėl savo sveikatos būklės atsakovas galės įsidarbinti ir gauti papildomų pajamų yra minimali. Atsakovas neturi ir jokio turto.

Teismui tenkinus ieškinį, atsakovui atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių – jam atsirastų prievolė mokėti didelę pinigų sumą, kurios jis dėl savo sveikatos būklės ir turtinės padėties nei šiuo metu, nei, tikėtina, ateityje negalėtų įvykdyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nei ieškovė, nei teismas su tokiais argumentais nesutiko.

Anot teismo, atsakovas tvirtina, kad dėl sveikatos būklės ir dėl to, kad neturi teisės vairuoti transporto priemones šiuo metu niekur nedirba ir neturi jokio turto, jo gaunamos pajamos nepakankamos jo asmeniniams poreikiams patenkinti ir nėra galimybių turtinę padėtį pagerinti.

Visgi šioje byloje nustatyta, kad atsakovo pateikti įrodymai nėra pakankami konstatuoti faktui, kad jo turtinė padėtis yra tokia sunki, jog būtų reikalinga reikšmingai mažinti atlygintinos žalos dydį.

REKLAMA

Todėl nuspręsta draudimo bendrovės ieškinį tenkinti visiškai. Iš Rimo priteista visa reikalauta suma 4 231 euras.

Tiesa, vyrui leista sumą sumokėti per 43 mėnesius mokant po 100 eurų. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.