Girtas vairuotojas Joniškyje sukėlė sąmyšį: pričiuptas apsimetė kitu žmogumi

Bylos duomenimis, 2024 m. gegužės 1 d., apie 20.37 val., Marius vairavo automobilį „Audi A4“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Alkoholio kiekio matuokliu jam buvo nustatytas 2,43 promilių girtumas. Tiesa, vyras pabandė pagudrauti ir apsimetė kitų žmogumi.

Apsimetė kitu žmogumi

Apklaustas teisiamajame posėdyje, Marius savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad tą dieną buvo išgėręs ir kilo mintis aplankyti gimines.

Važiavo prie garažų, nes ten buvo matęs giminaičius. Pastarųjų nerado, o grįždamas prasilenkė su policija.

Stabdomas pareigūnų sustojo. Jam kilo mintis pareigūnams nurodyti kito asmens duomenis. Su juo daug metų yra buvę geri draugai, todėl žinojo pastarojo asmens kodą.

REKLAMA

REKLAMA

Šį nusikaltimą padarė būdamas lygtinai paleistas iš įkalinimo įstaigos. Alkoholis „susuko“ galvą.

Dabar lankosi pas priklausomybių konsultantą, vartoja medikamentus. Vairavo mirusiam seneliui priklausiusį automobilį.

REKLAMA

Automobilio rakteliai mėtėsi automobilyje. Vyras teigė, kad gailisi padaręs nusikalstamą veiką, prašė neatimti laisvės, pažadėjo daugiau nenusikalsti.

Pareigūnai buvo suklaidinti

Policijos pareigūnai pasakojo, kad tos dienos vakarą buvo gautas pranešimas, jog prie garažų automobiliu „Audi A4“ atvykęs neblaivus vyras klausė, kur galima pagerti, po to, pasišalino automobiliu link Pakruojo.

Netrukus buvo pastebėtas važiuojantis automobilis „Audi A4“, kuris buvo sustabdytas. Priėjus prie vairuotojo, šis iškart pripažino, kad yra neblaivus, nurodė, kad su savimi dokumentų neturi.

REKLAMA

REKLAMA

Patikrinus vyro nurodytus duomenis policijos sistemoje nustatyta, kad automobilį vairavo kitas asmuo. Vyras teigė, kad alkoholinius gėrimus vartojo apie 3 dienas be perstojo, o paskutinį kartą gėrė prieš 5 minutes.

Vairuotojas nurodė, kad vartojo alkoholinius gėrimus su draugais garažuose ir po išgertuvių važiavo į Pakruojį. Policijos sistemoje nustatyta, kad minėtam automobiliui nėra atlikta privalomoji techninė apžiūra, o transporto priemonės savininkas yra miręs asmuo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vairuotojas nurodė, kad maždaug prieš 3 dienas šį automobilį jam pardavė pažįstamas, bet jokios pirkimo-pardavimo sutarties nesusirašė. Susisiekti su juo nepavyko, telefonas buvo išjungtas.

Įvykio vietos apžiūros metu iš automobilio paimtas 1 litro talpos pradarytas alaus butelis. Dar keli buteliai buvo nepradaryti.

Vairuotojo klasta išaiškėjo vėliau. Apie tariamą pažeidimą pranešimo sulaukė vairuotojo įvardytas žmogus. Jis kreipėsi į pareigūnus bei nurodė, kad nėra susijęs su jam pateiktais kaltinimais.

REKLAMA

Taip pat buvo įvardytas tikrasis asmuo, kuris galimai sėdėjo prie vairo. Ši informacija pasitvirtino ir Mariui teko atsakyti už tai, ką padarė.

Teismo verdiktas

Teismas nusprendė Marių pripažinti kaltu ir paskirti laisvės atėmimo bausmę 9 mėnesiams.

Tiesa, dėl visiško kaltės pripažinimo, bausmė buvo sutrumpinta trečdaliu – iki 6 mėnesių. Bet tuo pačiu buvo pridėta prieš tai neatlikta bausmės dalis ir Marius nuteistas laisvės atėmimu 1 metams ir 2 mėnesiams.

REKLAMA

Nuspręsta uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 3 metams.

Iš vyro buvo konfiskuota automobilio „Audi A4“ vertę atitinkanti pinigų suma – 950 eurų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam kaltinamajam per 20 dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.