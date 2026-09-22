Girtas įkliuvo „Audi“ vairuotojas – jo praeitis nustebino net visko mačiusius pareigūnus

Teismas 65 metų vyrui skyrė areštą, taip pat kuriam laikui atėmė teisę vairuoti ir konfiskavo jo vairuotą automobilį.
Pareigūnai sustabdė naktį
Incidentas užfiksuotas 2026 m. birželio 20-osios naktį. Saulius vairavo jam priklausantį „Audi A6“, nors ir buvo girtas.
Vyras kaltę pripažino. Teisme jis nesiginčijo nei dėl vairavimo fakto, nei dėl girtumo, tačiau prašė griežtai nebausti.
Jo kriminalinėje biografijoje – įvairūs nusikaltimai. 2014 m. už nužudymą Saulius buvo nuteistas 11 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.
2022 m. Saulius iš kalėjimo buvo paleistas lygtinai, vėliau jo priežiūra nutraukta prieš terminą. Vis dėlto naują nusikaltimą jis padarė teistumui dar neišnykus.
Teismas tai vertino kartu su prisipažinimu ir kitomis bylos aplinkybėmis.
Areštą atidėjo, automobilį paėmė
Už vairavimą išgėrus Sauliui paskirta 45 parų arešto bausmė. Prisipažinus ir bylą išnagrinėjus pagreitinta tvarka, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 30 parų. Viena sulaikymo diena įskaityta į bausmės laiką.
Arešto vykdymą teismas atidėjo 1 metams be intensyvios priežiūros. Visą šį laikotarpį vyras privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus gydymui paskirtus vaistus.
Vairuoti Sauliui uždrausta 1 metus, terminą skaičiuojant nuo 2026 m. birželio 20 d. Be to, valstybės naudai konfiskuotas jam priklausantis „Audi A6“ automobilis.
Teismas pabrėžė, kad automobilis buvo tiesioginė nusikaltimo padarymo priemonė. Todėl vien arešto ir teisės vairuoti atėmimo nepakako.
Byloje teismas vertino ne vien galutinį įvykio rezultatą. Sprendime sugretinti kaltinamojo paaiškinimai, nukentėjusiųjų ar liudytojų parodymai, policijos surinkta medžiaga ir kiti rašytiniai duomenys. Jų visuma leido atkurti įvykių eigą ir patikrinti, ar prisipažinimas sutampa su objektyviais duomenimis.
Skirdamas bausmę teismas turėjo įvertinti veikos pavojingumą, jos padarymo aplinkybes ir kaltininko asmenybę. Svarbūs buvo ir ankstesni vyro teistumai, elgesys po įvykio, požiūris į padarytą žalą ir tai, ar žmogus pripažino savo atsakomybę.
Šios aplinkybės nulėmė ne tik bausmės rūšį, bet ir papildomus draudimus ar įpareigojimus. Teismo sprendime pabrėžta individualios atsakomybės taisyklė: pasekmės parenkamos konkrečiam žmogui ir konkrečiai situacijai.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Radviliškio rūmus.
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