Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas įkliuvo „Audi“ vairuotojas – jo praeitis nustebino net visko mačiusius pareigūnus

2026-09-22 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiaulių rajone policijai įkliuvo girtas „Audi A6“ vairuotojas, anksčiau atlikęs ilgą laisvės atėmimo bausmę už žmogžudystę.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (64)

Šiaulių rajone policijai įkliuvo girtas „Audi A6“ vairuotojas, anksčiau atlikęs ilgą laisvės atėmimo bausmę už žmogžudystę.

REKLAMA
0

Teismas 65 metų vyrui skyrė areštą, taip pat kuriam laikui atėmė teisę vairuoti ir konfiskavo jo vairuotą automobilį.

(64 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pravieniškių 2-asis kalėjimas, įstaigos teritorija

Pareigūnai sustabdė naktį

Incidentas užfiksuotas 2026 m. birželio 20-osios naktį. Saulius vairavo jam priklausantį „Audi A6“, nors ir buvo girtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras kaltę pripažino. Teisme jis nesiginčijo nei dėl vairavimo fakto, nei dėl girtumo, tačiau prašė griežtai nebausti.

REKLAMA
REKLAMA

Jo kriminalinėje biografijoje – įvairūs nusikaltimai. 2014 m. už nužudymą Saulius buvo nuteistas 11 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.

REKLAMA

2022 m. Saulius iš kalėjimo buvo paleistas lygtinai, vėliau jo priežiūra nutraukta prieš terminą. Vis dėlto naują nusikaltimą jis padarė teistumui dar neišnykus.

Teismas tai vertino kartu su prisipažinimu ir kitomis bylos aplinkybėmis.

Areštą atidėjo, automobilį paėmė

Už vairavimą išgėrus Sauliui paskirta 45 parų arešto bausmė. Prisipažinus ir bylą išnagrinėjus pagreitinta tvarka, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 30 parų. Viena sulaikymo diena įskaityta į bausmės laiką.

REKLAMA
REKLAMA

Arešto vykdymą teismas atidėjo 1 metams be intensyvios priežiūros. Visą šį laikotarpį vyras privalės dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus gydymui paskirtus vaistus.

Vairuoti Sauliui uždrausta 1 metus, terminą skaičiuojant nuo 2026 m. birželio 20 d. Be to, valstybės naudai konfiskuotas jam priklausantis „Audi A6“ automobilis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teismas pabrėžė, kad automobilis buvo tiesioginė nusikaltimo padarymo priemonė. Todėl vien arešto ir teisės vairuoti atėmimo nepakako.

Byloje teismas vertino ne vien galutinį įvykio rezultatą. Sprendime sugretinti kaltinamojo paaiškinimai, nukentėjusiųjų ar liudytojų parodymai, policijos surinkta medžiaga ir kiti rašytiniai duomenys. Jų visuma leido atkurti įvykių eigą ir patikrinti, ar prisipažinimas sutampa su objektyviais duomenimis.

REKLAMA

Skirdamas bausmę teismas turėjo įvertinti veikos pavojingumą, jos padarymo aplinkybes ir kaltininko asmenybę. Svarbūs buvo ir ankstesni vyro teistumai, elgesys po įvykio, požiūris į padarytą žalą ir tai, ar žmogus pripažino savo atsakomybę.

Šios aplinkybės nulėmė ne tik bausmės rūšį, bet ir papildomus draudimus ar įpareigojimus. Teismo sprendime pabrėžta individualios atsakomybės taisyklė: pasekmės parenkamos konkrečiam žmogui ir konkrečiai situacijai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Radviliškio rūmus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų