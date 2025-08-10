Girta vairuotoja pražudė 4-metį sūnų: pakako akimirkai nukreipti žvilgsnį ir automobilis rėžėsi į medį

Po kelių dienų pareigūnai pranešė, kad medikams nepavyko išgelbėti per neblaivios vairuotojos avariją sužaloto 4 metų berniuko gyvybės. Tuomet pareigūnai skelbė, kad tiesioje žvyrkelio įkalnėje vairuojamo automobilio „Kia Sorento“ nesuvaldė neblaivi (1,07 promilės alkoholio) 34 metų moteris. Automobilis atsitrenkė į pakelės medį. Mažametis keleivis, 4 metų berniukas, buvo paguldytas į ligoninės reanimacijos skyrių.
Nagrinėjant šią bylą teisme paaiškėjo daugiau sukrečiančių aplinkybių. Viena tokių – iškart po eismo moteris pirmiausia paskambino broliui, kad šis parvežtų namo. Ir tik grįžus namo, kai vaikas skundėsi skausmais, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Motinos versija
Kaltinamoji teisiamojo posėdžio metu kalta prisipažino ir parodė, kad liepos 30 dieną, grįžo iš naktinės pamainos. Iš darbo grįžo apie 5 val. ryto. Atsikėlus mažyliui, nuvežė jį į darželį. Grįžusi namo, negalėjo užmigti, todėl išgėrė 3 stikliukus degtinės. Po to užmigo.
„Apie 16 val. atsikėliau pasiimti mažylio. Nesijaučiau nei blaivi, nei apsvaigusi, jaučiausi gerai. Nuvažiavau į darželį, pasisveikinau su auklėtoja ir pasiėmiau mažylį. Visą laiką važiavome plentu, kuris yra pagrindinis mūsų kelias namo. Pastebėjau, kad labai didelis kamštis ir pagalvojau, kad važiuosime – žvyrkeliu.
Ten yra žirgynas, kur ne pirmą kartą važiavome su vaiku, kadangi jis mėgdavo žiūrėti į arkliukus. Sustojome prie žirgyno, bet vaikas pasakė važiuoti toliau. Mes pajudėjome. Kadangi mano automobilio priekinis stiklas buvo šiek tiek trūkęs, važiavau ne daugiau kaip 30 km/val. greičiu, nes galvojau, kad stiklas gali trūkti daugiau.
Tą dieną važiavau ne taip greitai. Pravažiavome ežerą ir ten yra posūkis, vėliau yra kaip įkalnė ir nuokalnė. Vaikas man pasakė, kad čia amerikietiški kalneliai. Aš padidinau greitį iki 60 km/val., o kai buvome įkalnės viršuje, atsisukau į mažylį, jis man nusišypsojo. Kai atsigręžiau į kelią, priešais pamačiau medį ir į jį įsirėžiau“, – skaudžiais prisiminimais dalijosi moteris.
Tada ji paskambino broliui, nes nuo namų buvo mažiau nei 1 kilometro atstumu, ir pasakė, kad reikia pagalbos, jog pateko į avariją. Paklausė, ar jis gali atvažiuoti. Moteris atsisegė, išlipo iš mašinos, nubėgo iš mažylio pusės ir jį atsegė, o tada iškėlė vaiką iš mašinos:
„Kai įsirėžėme į medį sprogo oro pagalvės, trūko visas priekinis langas. Mažylis sakė, kad jam labai bloga. Pakėliau rūbelius, bet nieko nepastebėjau. Brolis su savo drauge atvažiavo labai greitai. Jie paėmė mus ir greitai nuvežė iki namų, iš kur iškvietė greitąją. Tuo metu nebuvo laiko galvoti, paskambinau broliui, nes juo pasitikėjau.
Iškart neskambinau medikams, nes nelabai galėjau paaiškinti, kurioje vietoje mes esame, o iš namų iškviesti greitąją lengviau. Atsimenu, kad kieme buvo kaimynas, kuris klausė kas atsitiko. Pasakiau, kad nieko, jog kviestų greitąją ir kaimynas iškvietė. Brolio draugė irgi klausė ar kviesti greitąją, atsakiau, kad jau iškviesta.
Su greitąja važiavau aš, mano mama ir mažylis. Nuvažiavome į Santariškes, bet manęs į ligoninę neįleido, tik mažylį. Po to atėjo du policininkai, kurie klausinėjo apie įvykį. Pripūčiau 1,07 promiles, tačiau ir pati labai nustebau, nes 10 val. ryte išgėriau, o pūtimas vyko po 19 val.
Policininkas pasakė, kad paskambins į vaikų teises, o man reiks važiuoti į įvykio vietą. Nuvažiavau su policijos pareigūnais ten. Kai atvažiavome į mano kiemą, aš pirmą kartą pamačiau, koks mano automobilis sumaigytas iš priekio, nes kai buvo įvykis automobilio iš priekio nemačiau.“
Pakvietė atsisveikinti su sūnumi
Vėliau ji paskambino į ligoninę, jai buvo pasakyta, kad jos neįleis, jog mažylio būklė sunki. Į ligoninę skambino po 12 val. nakties, po to ryte apie 7 val. Jai buvo pasakyta, kad mažylis jaučiasi taip pat kaip ir vakar. Tada skambino apie 9 val. ryto, ir vėl po valandos jai pasakė, kad gali atvažiuoti.
Į Santariškes ją nuvežė brolis apie 12 val., pasidarė COVID-19 testą ir atsakymo laukė iki 16 val. Jai atėjus į palatą, mažylis pakėlė galvą ir pasakė, kad mama atėjo. Jo rankoje buvo kateteris, kvėpavo su skausmu. Vėliau vaiką vežė į echoskopiją. Vaikas pasidarė labai silpnas, jam buvo blogai, todėl nutarė jį vežti į reanimaciją.
Vaikas žiūrėjo tik į vieną pusę ir nesuprato net, kas ji yra. Tądien buvo šeštadienis, apie 19 val. atėjo chirurgas ir atnešė pasirašyti dokumentus operacijai.
Reanimatologė sakė, kad situacija yra labai prasta, viskas ilgai užtruks. Operacija prasidėjo apie 21 val., apie 1.30 val. nakties atėjo pats chirurgas ir pasakė, kad tik menka tikimybė, jog vaikas išgyvens, jog lieka tik melstis.
Vėliau jai pasakė, kad jei gali ir nori atsisveikinti su vaiku, gali pas jį nueiti. Vaikas jau buvo bordinės spalvos, prijungtas prie aparato. Vaikas tris kartus buvo reanimuotas, buvo komoje, jai pasakė laukti.
Apie 8 val. seselė pasakė, kad vaikui blogai, jog situacija yra kritinė. Apie 11 val. leido su vaiku atsisveikinti. 13.10 val. pasakė, kad mažylis iškeliavo. Sūnaus tėtis apie vaiko mirtį sužinojo sekmadienį 12 val. Po įvykio su nukentėjusiuoju nebendravo. Buvo susitikę kai reikėjo organizuoti laidotuves.
Su nukentėjusiuoju visą laiką gerai bendravo ir po laidotuvių buvo susiskambinę. Ji klausė vaiko tėvo, ar jis pyksta, o jis pasakė, jog ne, kad vaiko jau negrąžinsi. Moteris teisme tepridūrė: „Jei galėtų grąžinti tą dieną, su vaiku apsikeistų vietomis“.
Pretenzijos neteikė
Vaiko netekęs vyras teisme pasakojo, kad šiuo metu su kaltinamąja santykiai yra neutralūs. Kaltinamoji jam nieko nepasakojo, jis pats skaitė bylą ir kas joje parašyta.
Kaltinamoji jo atsiprašė. Jo pozicija tokia, kad jau dabar kaltinamoji yra nubausta. Jie susitaikė, jis prieš ją nieko neturi, nieko jau nebegrąžinsi.
Ji buvo labai gera mama, mylėjo vaiką. Dėl alkoholio vartojimo nieko blogo pasakyti negali. Kai jie gyveno kartu, per šventes, gimtadienius, jei vienas vartodavo alkoholį, kitas ne, kad būti su vaiku.
Piktnaudžiavimų alkoholiu nebuvo. Nenori, kad kaltinamoji būtų nubausta ir palaiko poziciją, kad reikia ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jiems susitaikius.
Teismo sprendimas
Teismas nusprendė sūnų pražudžiusią motiną atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jai susitaikius su nukentėjusiuoju ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Moteriai uždrausta vairuoti transporto priemones 2,5 metų laikotarpiui.
Moteriai išaiškinta, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, per vienerius metus padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
