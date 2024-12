Gintauto Palucko žmona Ilma – apie tai, kas pasikeitė vyrui tapus premjeru: jaučiu du skirtumus

Visas interviu su G. Palucku ir jo žmona Ilma Palucke – straipsnio pradžioje TV3 Žinių „Dienos komentare“.

Pone Ilma, ar jau pajutote, kad esate premjero žmona? Gal kažkaip pasikeitė gyvenimas, gal pradėjote ruoštis toms pareigoms?

I. Paluckė: Sakyčiau, kad jaučiami du skirtumai: vyrui negaliu paskambinti vidury dienos ir sakyti: „Grįžk, pavežėk vaikus ar pavedžiok šunį“. O kitas dalykas – per pastarąsias kelias savaites skambinti grimerei ir puoštis reikėjo tiek kartų, kiek per visus metus turbūt nereikėdavo.

Tai kol kas tiek tų skirtumų, o kaip bus toliau, žiūrėsime.

O ar jūsų vaikai jau pajuto, kad kažkas pasikeitė, jog tėtis dabar yra premjeras? Gal jau kažką pasakojo iš mokyklos?

REKLAMA

REKLAMA

G. Paluckas: Na, tikiuosi, kad jų gyvenimas nepasikeitė ir mes apie tai tikrai šnekamės prie pusryčių, prie pietų stalo: ką kalba draugai, ką kalba vaikai mokykloje. Na, apie tuos dalykus mes kalbamės jau ne vienerius metus, nes dalyvaujant politikoje vis tiek tėtį pamato per žinias, per televizorių, sako: „O ką tu čia kalbi? O kodėl apie tave taip kalba?“. Tai jie jau yra šiek tiek apsipratę prie to viešumo.

REKLAMA

Tikiuosi, kad tas viešumas jų auklėjimui ar tam tikroms vertybėms tikrai nesutrikdys. Mes kalbame ir apie tai, kad tas viešumas yra su pareigomis, neigiamas viešumas irgi dažnai būna, kartais ir nepelnytas. Todėl į viską reikia žiūrėti santūriai, įvertinant pagal savo supratimą.

Jūs esate žurnalistė. O koks dabar yra jūsų darbas, ką jūs darote, girdėjau, kad turite ypatingą pomėgį, esate medaus someljė, tai kaip su tais darbais ir kaip tapote medaus someljė?

REKLAMA

REKLAMA

I. Paluckė: Labai sunku vienu žodžiu apibūdinti savo veiklas, nes tų veiklų yra visai nemažai. Žurnaliste, redaktore aš dirbu tiek vienoje radijo stotyje, tiek prie televizijos laidų. Taip pat aš garsinu knygas.

O medaus someljė pavadinčiau tokiu hobiu, kuris atsirado iš trijų mūsų meilių: Ginto meilės bitėms, mūsų šeimos meilės medui ir mano meilės Italijai. Kadangi tie mokslai vyko Italijoje, tai dėl to ir sujungus mūsų visas tas meilės, aš ėmiausi tų mokslų ir šiemet tapau medaus someljė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nesu vienintelė Lietuvoje, mes esame jau trise.

O kur panaudojate tuos mokslus? Galbūt vyksta kažkokie konkursai, o galbūt savo bityno medų ketinate eksportuoti?

I. Paluckė: Medaus someljė veiklos yra labai plačios: teisėjauja medaus konkursuose, taip pat padeda bitininkams rasti tinkamų žodžių jų medui apibūdinti.

O kur panaudosiu, bus matyt. Tiesiog kol kas esu skaičiusi kelias paskaitas, vedu edukacijas, degustacijas, kol kas tai yra labiau hobis.

G. Paluckas: Geriausias panaudojimas prie pietų stalo, kai iš medaus šaukšto gali atskirti, kiek čia yra grikių, kiek čia liepų, kiek kažkokių pienių primaišyta. Tai čia mums yra smagiausia.