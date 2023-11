Gintaras Abaravičius apskundė konkursą į Trakų nacionalinio parko direktoriaus pareigas

Spalio pabaigoje jis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT), prašydamas panaikinti Kultūros ministerijos rugsėjo 25 dienos sprendimą dėl konkurso į Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pareigas paskelbimo.

G. Abaravičiaus teigimu, ministerija pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo nuostatą, kad konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos, o jo rezultatai paskelbti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki kadencijos pabaigos.

Pasak G. Abaravičiaus, Trakų nacionalinio istorinio parko vadovu jis paskirtas 1997 metais laimėjęs konkursą. Tačiau tuomet įstatymai nenustatė kadencijų, jos įvestos priėmus Valstybės tarnybos įstatymo pataisas.

2019 metų sausio 1 dieną įsigaliojus šioms pataisoms, pradėtos skaičiuoti ir pirmosios neterminuotai paskirtų vadovų kadencijos.

Tokiu būdu G. Abaravičiaus pirmoji darbo kadencija baigsis 2024 metų sausio 1 dieną.

Be to, Valstybės tarnybos įstatymas numato galimybę gerai ir labai gerai įvertintą vadovą be konkurso paskirti antrai kadencijai.

„Kalbant apie šitą įstaigą turbūt buvo labai aišku, kad bus organizuojamas vadovo konkursas. Manyčiau, kad kaip tik tas pratęsimas yra retesnė galimybė nei konkurso skelbimas“, – BNS sakė kultūros ministras Simonas Kairys.

Jis stebėjosi parko vadovo sprendimu kreiptis į teismą dėl konkurso paskelbimo.

„Turime ilgametį vadovą, kuris, matyt, pabijojo pakonkuruoti, pristatyti savo viziją, pats gauti naują impulsą savo darbams. Žmogus pasirinko ne dalyvauti, o apskųsti konkursą“, – teigė S. Kairys.

Konkursas į Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pareigas paskelbtas rugsėjo pabaigoje, tai yra praleidus įstatyme numatytą šešių mėnesių terminą.

Anot ministro, dėl to turėtų pasisakyti Viešojo valdymo agentūra, nes ji atsakinga už konkursų skelbimą.

G. Abaravičius savo ruožtu BNS sakė suprantąs, kad ministras neprivalo jo skirti antrai kadencijai be konkurso, tačiau, anot jo, įstatyme numatytų terminų privalu paisyti.

„Paskirti antrai kadencijai gerai arba labai gerai įvertintą žmogų po pirmos kadencijos yra tokia galimybė, bet tai nėra privaloma. Tačiau terminų laikytis privaloma. Tu negali išsirankioti įstatymo dalis, kurios tau patinka, ir nesivadovauti tomis, kurios tau nepatinka ar netinka“, – sakė jis.

Direktoriaus manymu, praleistas konkurso paskelbimo terminas rodo, kad pasikeitė ministerijos pozicija jo atžvilgiu.

„Tas nepaskelbimas laiku rodo, kad iš pradžių, matyt, ministerijoje buvo priimtas vienoks sprendimas, kuris kažkodėl pasikeitė likus trims mėnesiams iki mano pirmosios kadencijos pabaigos“, – svarstė G. Abaravičius.

Jis sakė negalįs dalyvauti neteisėtai paskelbtame konkurse.

Direktorius VAAT prašė pritaikyti jo reikalavimo užtikrinimo priemonę, tai yra laikinai sustabdyti paskelbtą konkursą arba jo vykdymą, kol įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas.

Kaip BNS informavo teismo atstovė Sigita Gamulėnienė, teismas pastarąjį prašymą atmetė.

„Čia tas pats, jei aš prašyčiau pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones artėjantiems rinkimams, nes gerai dirbau, viskas buvo tvarkoje, tai kodėl dabar čia turi vykti rinkimai? Iki absurdo galima vertinti“, – situaciją komentavo kultūros ministras.

Trakų istorinis nacionalinis parkas įkurtas 1991 metais vertingam kultūriniu bei gamtiniu požiūriu Trakų ežeryno kraštovaizdžio kompleksui su Trakų pilimi, etnokultūriniu paveldu išsaugoti, tvarkyti bei naudoti. Parkas užima 8,2 tūkst. ha plotą, jam priklauso daugiau kaip 30 ežerų.

Tai yra vienintelis ne Aplinkos ministerijai pavaldus nacionalinis parkas šalyje.

Šių metų liepą Seimas pradėjo svarstyti naujos redakcijos Saugomų teritorijų įstatymo projektą, kuriame, be kita ko, numatyta, jog valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, išskyrus kultūrinių rezervatų, draustinių ir kultūros paveldo objektų, apsaugą bei tvarkymą organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Tarp tokių saugomų teritorijų patektų ir Trakų istorinis nacionalinis parkas.