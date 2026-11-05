Gera žinia seneliams: anūkadieniai įveikė pirmą balsavimą Seime

Šią Seimo nario socialdemokrato Tomo Martinaičio pristatytą iniciatyvą ketvirtadienį po pateikimo palaikė 32 Seimo nariai, prieš buvo 9, susilaikė 17. Projektą toliau svarstys Socialinių reikalų ir darbo komitetas, o visas Seimas vėl jo imsis kitų metų sausio mėnesį.
Galėtų pasiimti 4 laisvas dienas
Jei parlamentarai pritartų, anūkus iki 14 metų arba su negalia iki 18 metų turintiems darbuotojams būtų suteiktos 4 apmokamas šeimos pagalbos dienos per kalendorinius metus trumpalaikei jų priežiūrai.
T. Martinaitis kvietė padėti jaunoms šeimos, kurioms sudėtinga suderinti darbo įsipareigojimus su vaikų priežiūra.
„Tai žingsnis link šeimai palankesnės valstybės. Vaikui susirgus, užsidarius ugdymo įstaigai ar netikėtai prireikus priežiūros, šalia turi būti artimas, patikimas žmogus. Tačiau šiandien dirbantiems seneliams ne visada lengva rasti laiko padėti savo vaikams ir anūkams“, – sakė parlamentaras.
Jo nuomone, įteisinus pasiūlytą reguliavimą, dirbantys seneliai nesirinks išeiti į išankstinę pensiją, norėdami padėti auginti anūkus, o ilgiau išliks darbo rinkoje.
Tačiau opozicijos tokie argumentai neįtikino. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė pasiūlytus anūkadienius pavadino „ekonominiu reketu“, nes jie būtų apmokami darbdavių lėšomis.
„Lendame į tas kišenes, kurias kažkas kitas turi uždirbti. Kur tos populizmo ribos?“ – piktinosi politikas.
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotoja Edita Rudelienė irgi kritikavo projektą, kuris esą užkrauna finansinę naštą vien darbdaviams.
Siekiant palengvinti darbo bei šeimos įsipareigojimų derinimą, anūkadieniai būtų suteikiami dirbantiems seneliams trumpam padėti prižiūrėti anūką jam susirgus, laikinai sustabdžius ugdymo įstaigos veiklą ar susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms. Beje, šeimos pagalbos dienų skaičius nepriklausytų nuo anūkų skaičiaus.
Naudojimasis pasiūlyta garantija nemažintų kasmetinių atostogų kaupimo laikotarpio. Projektas numato, kad nepanaudotos šeimos pagalbos dienos į kitus kalendorinius metus neperkeliamos ir pinigais nekompensuojamos, įskaitant darbo santykių pasibaigimą.
Tačiau kolektyvinėse sutartyse, darbo sutartyse ar darbdavio norminiuose teisės aktuose galės būti nustatytas didesnis šeimos pagalbos dienų skaičius ir kitos darbuotojams palankesnės jų suteikimo sąlygos.
Siūlomos Darbo kodekso pataisos numato, kad šeimos pagalbos dieną darbuotojas būtų atleidžiamas nuo pareigos dirbti mokant jam jo vidutinį darbo užmokestį. Ši garantija būtų taikoma ir ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams.
Numatoma, kad prašymą suteikti šeimos pagalbos dieną darbuotojas turėtų pateikti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, nebent darbdavys sutinka su trumpesniu terminu. Nenumatyto poreikio atveju būtų pranešama nedelsiant.
Prašydamas suteikti šeimos pagalbos dieną darbuotojas turėtų nurodyti pageidaujamą kalendorinę dieną, anūko amžių ir priežiūros poreikio aplinkybes, patvirtinti giminystės ryšį su anūku. Jeigu prašoma dienos anūkui su negalia nuo 14 iki 18 metų prižiūrėti, darbuotojas taip pat turės patvirtinti negalios faktą.
Siūloma, kad Darbo kodekso pakeitimai dėl anūkadienių įsigaliotų 2027 m. lapkričio 1 d.
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