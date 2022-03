Gentvilas: „Lifosos“ stabdymas pavojaus gyventojams nesukeltų

Klausimų dėl bendrovės ateities iškilo po to, kai ES kovo 9-ąją paskelbus sankcijas netiesioginiam „Lifosos“ savininkui Rusijos oligarchui Andrejui Melničenkai buvo įšaldytos jos sąskaitos, dėl to įmonė negali tęsti veiklos, svarstoma, ar dėl to nekyla pavojus.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas teigia, kad baimintis, jog dėl gamyklos šiuo metu patiriamų sunkumų gali įvykti ekologinė nelaimė, nereikėtų.

„Kad „Lifosos“ bankrotas, sustojimas arba nemokumas yra ekologinė bomba – negąsdinkime taip gyventojų. Taip, jai reikės dėmesio ir specifinių sprendimų, bet pavojaus nėra. Nėra kalbos apie avariją, kad kažkas įvyks, dėliojamės planus, kaip nemokumo atveju galėtume su amoniako talpomis susidoroti“, – BNS kevtirtadienį sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Anot jo, dabartinė situacija „Lifosoje“ vertinama tik ekonominiu požiūriu.

„Nekalbame, kad kažkas įvyks. Kol kas tai sankcijų klausimas, ne aplinkosauginis klausimas“, – teigė S. Gentvilas.

Tuo tarpu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Giedrius Sakalinskas perspėja, kad gamyklos „uždarymas ir technologinio proceso stabdymas yra nepriimtinas, pavojingas“.

„Amoniakas skysčio pavidalo, jam reikalingas slėgio režimas, reikalingi kompresoriai, o jiems – elektra. Žinau, kad jie turi alternatyvų tiekimui, generatorius, bet ir jiems reikalingi degalai. Turime rūpintis, kad neįvyktų kokia nelaimė“, – sakė pareigūnas.

Anot jo, dėl bendrovės teritorijoje esančio didelio kiekio amoniako „Lifosa“ priskiriama prie aukštesniojo pavojaus lygio objektų.

„Ji priskiriama prie aukštesniojo lygio pavojingumo objekto dėl to, kad turi 5 tūkst. tonų amoniako. Ji turi ir kitų cheminių medžiagų – sieros, fosforo, azoto, bet būtent dėl amoniako priskiriama šiam lygiui“, – sakė G. Sakalinskas.

Jo teigimu, aukštesnis pavojingumo lygis reiškia periodinę kompleksinę patikrą, kurioje, be PAGD, dalyvauja aplinkosaugininkai, visuomenės sveikatos specialistai – iš viso šešios skirtingos institucijos.

PAGD atstovo teigimu, paskutinio patikrinimo metu paaiškėjo, kad sauga įmonėje užtikrinama.

„Patikrinimą atlikti būtina kartą per metus. Šis konkrečiai objektas patikrinimas atliktas pernai birželį. Noriu pasakyti, kad šiame objekte tikrai didelis dėmesys skiriamas saugai, didelių avarijų nėra buvę“, – sakė jis.

Pareigūnas sako, jog įmonė turi planą saugiam veiklos stabdymui.

„Yra būdas ją saugiai uždaryti. Įmonė turi savo planą pasirengusi, kaip tai padaryti, kaip avarijos metu reakcijos, kokie veiksmai jų išvengti, manau, kad personalas geba tuos procesus suvaldyti“, – teigė G. Sakalinskas.

„Lifosos“ technikos direktorius Tomas Janonis trečiadienį įvykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje sakė, kad gamyklos veiklos nutraukimas per metus kainuotų 968 tūkst. eurų.

Siekdama tęsti veiklą bendrovė kreipėsi į sankcijas koordinuojančią Užsienio reikalų ministeriją ir paprašė leisti naudotis sąskaitomis, tačiau ketvirtadienį ryte ji dar negalėjo vykdyti mokėjimų.

„Šiuo metu „Lifosa“ vis dar neturi galimybės vykdyti mokėjimus. Tikimės ją gauti pačiu artimiausiu metu“, – ketvirtadienį BNS sakė bendrovės viešųjų ryšių specialistas Nauris Vilkevičius.

100 proc. „Lifosos“ akcijų priklauso Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group“, kurios 90 proc. priklauso A. Melničenkos valdomai Kipro įmonei „AIM Capital“. „EuroChem Group“ kovo 10 dieną pranešė, kad A. Melničenka nuo kovo 9 dienos atsistatydino iš jos direktorių valdybos, jis taip pat nebėra pagrindinis grupės naudos gavėjas.

„Lifosos“ finansų direktorė Regvita Ivanovienė komiteto Ekonomikos komiteto posėdyje patvirtino, kad A. Melničenka sau priklausančias akcijas perrašė sutuoktinei Aleksandrai Melničenko.