Generolo Vėtros atminimo lentą sudaužęs Tomas siekia išvengti trijų mėnesių arešto

Vilniaus miesto apylinkės teismas šią savaitę išnagrinėjo nuteistojo prašymą dėl dėl bausmės vykdymo panaikinimo.

Per posėdį buvo paskelbtas S. Tomo prašymas atleisti jį nuo bausmės vykdymo.

S. Tomas posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu, jis teigė, kad dabar gyvena Šveicarijoje, Ciuricho mieste.

Jis buvo nuteistas už tai, kad 2019 metų balandžio 8 dieną Vilniaus centre kūju sudaužė ant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos sienos kabėjusią memorialinę lentą, skirtą atminti J. Noreiką-Generolą Vėtrą. Šiuos savo veiksmus S. Tomas tiesiogiai transliavo ir komentavo internete.

„Aš buvau nuteistas už tai, kad sudaužiau fašisto Jono Noreikos lentą, 1941-1943 metais jis sušaudė 14,5 tūkstančių žydų. Aš žydas, todėl turėjau garbę sudaužyti lentą“, – teismui sakė S. Tomas.

Pirmosios instancijos teismas jį pripažino kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei viešosios pagarbos vietos išniekinimo, skyrė 50 parų arešto bausmę ir įpareigojo jį atlyginti Vilniaus miesto savivaldybės patirtą materialinę žalą – 2 tūkst. 242 eurus.

Vėliau bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas S. Tomą dėl viešosios pagarbos vietos išniekinimo išteisino. Tokį sprendimą šis teismas argumentavo tuo, kad sunaikinta memorialinė lenta žymėjo J. Noreikos darbo, o ne palaidojimo vietą.

Apeliacinės instancijos teismas S. Tomui skyrė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį per šešis mėnesius atlyginti turtinę žalą Vilniaus miesto savivaldybei. Tačiau žala atlyginta nebuvo, probacijos tarnyba į užsienį išvykusio nuteistojo elgesio negalėjo kontroliuoti, todėl ji kreipėsi į teismą dėl bausmės pakeitimo S. Tomui. Teismo sprendimu, laisvės apribojimo bausmė buvo pakeista į 90 parų areštą.

„Aš prašau panaikinti šitą nutartį, nes praėjo vykdymo senatis. Aš metus gyvenau Vienoje, po to Izraelyje, paskui Minske ir Šveicarijoje, aš niekada nesislėpiau. Mano bausmė maža, kad išduoti Europos arešto orderį, reikia kad bent pusės metų trukmės bausmės, be to, praėjo ketveri metai nuo įvykio“, – sakė S. Tomas.

Jis pasakojo, kad nuolat dirbu advokatu, iš savo 40 metų jis tik 13 metų gyveno Lietuvoje, jis neturi čia giminaičių, artimųjų, visi yra emigravę į Izraelį.

„2019 metais aš tris mėnesius buvau deklaravęs gyvenamąją vietą, tai buvo mano turistinė kelionė“, – sakė S. Tomas.

Prokuroras Armandas Vainauskas nuteistojo klausė, kodėl jis neatvyko į Lietuvą atlikti arešto, nors žinojo, kad tokia bausmė jam paskirta.

„Mano tikslas – padaryti kuo didesnę reputacinę gėdą Lietuvai, padaryti bloga, aš norėjau, kad Lietuva kreiptųsi dėl ekstradicijos, norėjau parodyti, kad ji diskriminuoja žydus, planas nepavyko. Aš norėjau, kad Lietuvos antstoliai kreiptųsi į Izraelio antstolius“, – sakė S. Tomas.

„Prašymo nepalaikau, akivaizdus vengimas atlikti bausmę, tai nuteistasis patvirtino pats. Objektyvių duomenų nepateikė, kodėl neatliko trijų mėnesių arešto bausmės“, – sakė prokuroras A. Vainauskas, jam pritarė ir probacijos tarnybos atstovė Irina Sinkevič.

Tuo metu nuteistasis tikino, kad jis pats neprivalo atvykti į Lietuvą.

„Pareigūnai privalo atvykti ir pasiimti, buvau pranešęs apie deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje. Buvo pranešęs ir probacijai, ir prokuratūros darbuotojui“, – tikino S. Tomas.

Teisėja Kristina Grinevičiūtė nutartį paskelbs lapkričio 20 dieną.