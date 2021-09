Galutiniai sprendimai, kaip bus teikiamos paslaugos be galimybių paso ir su juo

Kaip teigiama ministerijos pranešime, priimtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad verslai tęstų veiklą, vaikai būtų ugdomi ugdymo įstaigose, ligoninės teiktų paslaugas visiems, ne tik COVID-19 ligoniams. Taip pat turime saugoti visuomenės grupes, kurios negali skiepytis dėl sveikatos būklės ar amžiaus.

„Norėdami, kad priimtos pandemijos valdymo priemonės išties būtų įgyvendinamos ir efektyvios, dar ir šiandien derinome paskutinius žingsnius su visais proceso dalyviais. Sutarėme, kad visi siekiame bendro tikslo – kad paslaugos būtų teikiamos kuo ilgiau“, – pranešime cituojamas A. Dulkys.

Nuo pirmadienio, rugsėjo 13 d., visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems galimybių pasą, rekomenduojama dėvėti kaukes, laikytis atstumų. Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos be galimybių paso, kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt. yra būtini.

Ministerija primena, kad be galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Kaip bus teikiamos sveikatos paslaugos

Be galimybių paso leistina teikti skubiąją medicinos pagalbą (ėminys COVID-19 tyrimui paimamas iš karto, bet pagalba pradedama teikti nelaukiant jo atsakymo).

Taip pat be galimybių paso bus galima teikti planines stacionarias paslaugas, turint neigiamą ne vėliau kaip prieš 72 val. atlikt1 COVI-19 testą, jei asmuo nėra persirgęs ar pasiskiepijęs, arba gydytojo sprendimu ir esant teigiamam tyrimui (kaip yra dabar).

Dėl sveikatos paslaugų poreikio prireikus gyventojus testuoti tai bus daroma nemokamai, informuoja ministerija.

Neturintiems galimybių paso psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos bus teikiamos ir be testavimo.

Šeimos medicinos paslaugos ir planinės ambulatorinės specializuotos paslaugos (pvz., kardiologo, oftamologo ir pan.) bus teikiamos be testavimo užtikrinant saugią aplinką.

Tai yra valdant pacientų srautus, matuojant temperatūrą, atskiriant karščiuojančius pacientus, laikantis kitų nuostatų.

Tiesa, priklausomai nuo epidemologinės situacijos sprendimai dėl testavimo gali būti priimti kitokie.

Anot ministerijos pranešimo, teikiant visas sveikatos priežiūros paslaugas privaloma užtikrinti saugią aplinką, t.y. valdyti pacientų srautus, matuoti jų temperatūrą, atskirti karščiuojančius pacientus ir kt.

Prekyba ir kitos paslaugos

Nuo pirmadienio, kai klientai bus aptarnaujami be galimybių paso, bus draudžiama lankytis nebūtinųjų prekių parduotuvėse.

Taip pat bus draudžiama lankytis parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optimos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, tačiau jų plotas viršija 1500 kv. m.

Be to, be galimybių paso bus draudžiama gauti grožio specialistų paslaugas, lankytis sporto klubuose.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad taip pat be galimybių paso bus draudžiama dalyvauti atvirose erdvėse vykstančiuose reginiuose ir šventėse.

Kai klientai aptarnaujami be galimybių paso bus leidžiama teikti smulkaus remonto paslaugas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka iki 15 min.

Taip pat bus leidžiamas muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų veikla, veterinarijos paslaugos, dalyvavimas renginiuose atvirose erdvėse, jeigu juose dalyvauja iki 500 žmonių.

Sveikatos apsaugos ministerija degalines laikys būtinųjų prekių parduotuvėmis, dėl to norint patekti į jas galimybių paso nereikės.

Susisiekimo ir transporto paslaugos

Neturintiems galimybių paso leistina naudotis miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio viešojo transporto paslaugomis, laikantis numatytų saugumo reikalavimų.

Tai reiškia, kad viešuoju transportu galės naudotis visi gyventojai, tačiau autobusuose, troleibusuose ar traukiniuose privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar respiratorius), laikytis saugaus atstumo tarp keleivių.

Kaukių viešajame transporte nereikės dėvėti vaikams iki 6 metų ir neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Vežant keleivius tarpmiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtų užimtos tik sėdimos vietos.

Galimybių paso nereikės ir naudojantis pavežėjų ar taksi paslaugomis.

Pagal ministro nustatytą tvarką, rekomenduojama apriboti keleivių vežimo paslaugas teikiančių darbuotojų fizinį kontaktą su keleiviais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo keleivių pertvaromis ir neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse.

Viešasis maitinimas – kavinės, barai, restoranai

Jei viešojo maitinimo įstaigose aptarnaujami klientai tiek su galimybių pasu, tiek be jo, prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai ar jie turi galimybių pasą ar jo neturi.

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su galimybių pasu, tiek be jo, bus leidžiama tik atvirose erdvėse. Rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina.

Viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančiose tiek galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, negalės teikti maitinimo savitarnos principu.

Viešojo maitinimo įstaigos, kuriose aptarnaujami tik galimybių pasą turintys klientai saugus atstumas ir kaukių dėvėjimas bus rekomendacinio pobūdžio, tokiais atvejais sėdinčių prie staliuko skaičius nebus ribojamas.

Be to, jeigu įstaigos, aptarnauja tik galimybių pasą turinčius klientus, jos galės teikti maitinimą savitarnos principu.

Asmenys, neturintys galimybių paso, galės jose užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose patalpose ar vietose, atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys galimybių pasą.

Įvairūs renginiai, kultūros paslaugos

Neturintiems galimybių paso draudžiama dalyvauti atvirose erdvėse vykstančiuose kultūros, pramogų, sporto renginiuose, šventėse, mugėse, festivaliuose, kituose susibūrimuose viešose vietose, kai dalyvauja daugiau nei 500 asmenų.

Neturintys galimybių paso gali dalyvauti renginiuose ir kultūriniuose susibūrimuose atvirose erdvėse, jei dalyvių neviršija 500 asmenų.

Neturintiems galimybių paso draudžiama dalyvauti bet kokiuose renginiuose uždarose patalpose, eiti į kino ar dramos teatrą.

Turintys galimybių pasą galės eiti į renginius, kino teatrus, tačiau jiems rekomenduojama dėvėti kaukes, laikytis atstumų.

Švietimas ir mokymo paslaugos

Nuo rugsėjo 13 d. keistis ir švietimo vykdymas šalyje. Be galimybių paso bus leidžiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas, norėdami dalyvauti kontaktiniuose mokymo užsiėmimuose, galės nemokamai testuotis kas 7–10 dienų.

Visgi tvarka dėl testavimo galios tik iki spalio 15 d. Po šios dienos studentams ir besimokantiems tęstinio profesinio mokymo reikės galimybių paso.

Kai veiklos vykdomos ar paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems Galimybių pasą, rekomenduojame dėvėti kaukes, laikytis atstumų.

Baudos ir atsakomybė už reikalavimų nesilaikymą

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad už reikalavimų nesilaikymą administracinė atsakomybė taikoma paslaugos tiekėjui. Galimas baudos dydis – nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų.

Kontaktiniu būdu aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti galimybių pasą.

Be galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamus rezultato, antikūnų tyrimo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo neigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.