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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galimai fiksuotas dronas: Šiaulių ir Panevėžio apskrityje – raudonas oro pavojus perspėjimas

PAKELTI NATO NAIKINTUVAI
2026-10-18 07:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 07:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Panevėžio, Šiaulių apskrityse šeštadienį paskelbtas radonas oro pavojus.

svarbi žinia

Panevėžio, Šiaulių apskrityse šeštadienį paskelbtas radonas oro pavojus.

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23

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.

„Naujausia informacija, kad yra identifikuotas oro pavojus ir greičiausiai tai yra dronas“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas. 

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Anot V. Vitkausko, objektas yra pastebėtas piečiau Panevėžio miesto, tad, pasak NKVC vadovo, didžiausias grėsmė kyla Panevėžiui.

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Stabdomi skrydžiai į Kauno oro uostą

Paskelbus oro pavojų, šeštadienį nuo 7.05 val. iki 8 val. uždrausti skrydžiai iš ir į Kauno oro uostą.

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„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.

Tokio statuso oro pavojaus atveju gyventojai raginami eiti į saugią vietą ar priedangą.

Rekomendacijos gyventojams

Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą.

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LK / NKVC: ORO PAVOJUS (RAUDONA). Galimai fiksuotas dronas. Nedelsdami skubėkite į saugią vietą. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu. Rekomendacijos – www.lt72.lt. LTU AF/NCMC: AIR RAID WARNING (RED). Potentially detected drone. Immediately head to safe place. You will receive separate notice, when the danger is over. Recommendations – www.lt72.lt.

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Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas spalio 3 d.

Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.

Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos. 

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Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“. 

Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.

Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas. 

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Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.

Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.

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Ir vel tas pats
Ir vel tas pats
2026-10-18 07:18
Siandien YRA sekmadienis,dronai pas mus skraido tik savautgaliais,darbo diena verguciai dirba ir nutraukt tarnystes nevalia,ir to nedaleis!!! o savaitgali kai vergai miega ir nedirba,galima juos kankint.
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Joo
Joo
2026-10-18 07:23
Galimai vėl ukronaciai iš Lietuvos teritorijos leidžia dronus.
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Vaflis
Vaflis
2026-10-18 07:22
Padlos duos pamiegoti ar ne
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