Galimai fiksuotas dronas: Šiaulių ir Panevėžio apskrityje – raudonas oro pavojus perspėjimas

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.
„Naujausia informacija, kad yra identifikuotas oro pavojus ir greičiausiai tai yra dronas“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Anot V. Vitkausko, objektas yra pastebėtas piečiau Panevėžio miesto, tad, pasak NKVC vadovo, didžiausias grėsmė kyla Panevėžiui.
Stabdomi skrydžiai į Kauno oro uostą
Paskelbus oro pavojų, šeštadienį nuo 7.05 val. iki 8 val. uždrausti skrydžiai iš ir į Kauno oro uostą.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tokio statuso oro pavojaus atveju gyventojai raginami eiti į saugią vietą ar priedangą.
Rekomendacijos gyventojams
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą.
LK / NKVC: ORO PAVOJUS (RAUDONA). Galimai fiksuotas dronas. Nedelsdami skubėkite į saugią vietą. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu. Rekomendacijos – www.lt72.lt. LTU AF/NCMC: AIR RAID WARNING (RED). Potentially detected drone. Immediately head to safe place. You will receive separate notice, when the danger is over. Recommendations – www.lt72.lt.
Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas spalio 3 d.
Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
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