Laimingąjį skaičių derinį atsitiktinai parinko kompiuteris. Lapkričio 3 d. vykusiame 959-ajame „Eurojackpot“ tiraže jis atnešė vieną didžiausių šių metų laimėjimų Lietuvoje.
Loterijos organizatoriai primena, kad „Eurojackpot“ laimėjimą Lietuvoje galima atsiimti per 60 dienų nuo tiražo datos, ir kviečia laimingojo bilieto savininką atsiliepti.
Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.
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