Gaisre Vilniuje žuvo pensininkė, ją gelbėdamas nukentėjo ugniagesys

16.25 val. Bendrajam pagalbos centrui pranešta, kad Vilniuje, Palydovo g., atvira liepsna dega medinis namas.

16.39 val. iš namo išneštas žmogus be gyvybės požymių. Medikai konstatavo mirtį.

Per gaisrą žuvo maždaug 70-ies metų moteris. Name du butai, gaisras kilo toje namo dalyje, kur gyveno pensininkė. Atvažiavusiems ugniagesiams buvo pranešta, kad degančiame name yra moteris, todėl su specialiais kvėpavimo aparatais ugniagesiai iš karto užėjo į vidų. Deja moteris buvo nebegyva.

Moterį iki ugniagesių atvažiavimo dar bandė gelbėti vienas vyriškis, tačiau viduje siautėjo smarkios liepsnos, vyras negalėjo pasiekti pensininkės.

Gesinant gaisrą nuo didelio karščio nukentėjo vienas ugniagesys, jam prireikė medikų pagalbos.

Per gaisrą išdegė butas, kuriame gyveno moteris.