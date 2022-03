Gabrielius Landsbergis – Ukrainoje: Lietuvos parama yra geležinė

Kaip teigė D. Kuleba, Lietuvos parama Ukrainai yra itin stipri.

„Pasisveikinau su savo draugu iš Lietuvos [Gabrieliumi Landsbergiu]. Tai pirmasis užsienio reikalų ministras, aspilankęs Ukrainoje nuo invazijos pradžios.

Lietuvos parama yra geležinė – tiek dvišaliais, tiek ES ir NATO klausimais. Stengiamės paspartinti Ukrainos įstojimą į ES. Rusija turi prisiimti atsakomybę už savo padarytus nusikaltimus“, – socialiniame tinkle rašė D. Kuleba.

Welcomed my Lithuanian friend @GLandsbergis. First FM to visit Ukraine since the beginning of invasion. Lithuania’s support is ironclad — bilaterally and within the EU & NATO. We work on speeding up Ukraine’s accession to the EU. Russia must be brought to justice for its crimes. pic.twitter.com/jo6PAIOzHE