Gabrielius Landsbergis Miunchene susitiko su JK užsienio reikalų sekretoriumi Davidu Cameronu

Susitikimo metu ministrai aptarė saugumo situaciją Europoje ir jau beveik dvejus metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

„Jau dvejus metus Ukraina didvyriškai priešinasi barbariškai plataus masto Kremliaus agresijai. Putino režimo pergalė Ukrainoje sugriautų visos Europos saugumo architektūrą, nusistovėjusią po Šaltojo karo pabaigos. Turime čia ir dabar suteikti Ukrainos kariuomenei reikiamos ginkluotės ir amunicijos, turime remti ukrainiečius iki jos galutinės pergalės šioje kovoje“, – pranešime spaudai teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Ministrai susitikime taip pat pasikeitė pozicijomis dėl NATO rytinio flango saugumo stiprinimo ir pasirengimo liepos 9–11 d. Vašingtone vyksiančiam NATO Viršūnių susitikimui.

„Vertiname britų indėlį į NATO rytinio flango saugumo stiprinimą ir karinį buvimą Baltijos jūros regione. Taip pat aptarėme mūsų veiksmus rengiantis NATO Viršūnių susitikimui Vašingtone. Rusijos grėsmė turi paskatinti Vakarų bendruomenę didinti išlaidas gynybai, plėtoti gynybos pramonę, užtikrinti paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinti efektyvias sankcijas prieš agresorę Rusiją“, – pažymėjo G. Landsbergis.

ELTA primena, kad sekmadienį, tęsiantis Miuncheno saugumo konferencijai, G. Landsbergis bus vienas iš pagrindinių pranešėjų vyksiančioje sesijoje „Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU?“ apie tai, kaip Rusijos karas Ukrainoje paveikė Europos Sąjungos plėtrą.

Miuncheno saugumo konferencija – didžiausia saugumo konferencija, šiemet rengiama jau jubiliejinį, 60-ąjį kartą. Kasmet organizuojamo renginio metu politiniai lyderiai, akademinio pasaulio ir verslo atstovai susirenka aptarti globalius saugumo iššūkius ir būdus juos įveikti.

Konferencijoje dalyvauja ir premjerė Ingrida Šimonytė kartu su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku.