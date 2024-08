Gabrielius Landsbergis dalyvaus saugumo forume Prahoje

Skelbiama, kad pirmąją forumo dieną užsienio reikalų ministras pasisakys forumo sesijoje „Steps Towards Just Peace“, o antrąją – dalyvaus dalyvaus uždaroje apskritojo stalo diskusijoje „Shifting Transatlantic Attitudes in an Election Year“.

Numatoma, kad vizito metu G. Landsbergis taip pat susitiks su Čekijos užsienio reikalų ministru Janu Lipavskiu.

„Globesec“ forumas – prieš du dešimtmečius inicijuota ir tradicine tapusi Vidurio Europos debatų platforma, kurioje diskutuojama strateginėmis užsienio politikos, ekonomikos ir saugumo temomis.