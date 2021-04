EVA trečiadienį savo „Twitter“ paskyroje paskelbė įrašą, kuriame tikina, kad ekspertų komitetas patvirtino šias išvadas.

Emer Cooke, EMA's Exec. Director: ”This case shows that our #pharmacovigilance system works: these very rare and unusual events were picked up, identified, analysed and we have made a clear science-based recommendation to allow the safe and effective use of the vaccine.”